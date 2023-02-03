Judoda zirve Kağıtspor’un

Spor Toto Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, 67 ilden 907 sporcunun katılımı ile Osmaniye’de gerçekleştirildi. Şampiyonaya Kocaeli’ni temsilen katılan Büyükşehir Kağıtspor 30 sporcu 7 antrenör ile katıldı. Kağıtspor’un alt yapısından yetiştirdiği başarılı judocuları, Türkiye Şampiyonasından madalyalarla döndü.

KULÜPLER SIRALAMASINDA 1 NUMARA

Karşılaşmalar sonrasında Büyükşehir Kağıtspor’lu judocular 5 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalyayla genel sıralamada birinci sırada yer aldı. 4 altın 3 gümüş ve 6 bronz madalya elde eden Konya ikinciliği, 3 altın ve 3 bronz madalya ile Sakarya üçüncülüğü elde etti.

13 MADALYA KAZANDILAR

Şampiyonada Mavi Beyazlı sporculardan 48 kilogramda Gizem Dinçer, 66 kilogramda Hilmi Mucık, 73 kilogramda Emre Yazgan, 81 kilogramda Emir Selim Arı ve 90 kilogramda Atilla Dinç, rakiplerini yenerek kürsünün en üst basamağında yer aldı. 57 kilogramda Zehra Nur Kaya, 73 kilogramda Bekir Taha Seymen ile 81 kilogramda Yunus Yazgan gümüş madalya elde etti. 44 kilogramda Şevval Erdoğmuş, 63 kilogramda Sümeyra Kara, 50 kilogramda Arda Taha Yavuz, 60 kilogramda Tunahan Dinç ve 66 kilogramda Oğuz Demirtaş ise bronz madalyayla turnuvadan ayrıldı. Dereceye giren sporculara ödülleri protokol tarafından teslim edilirken başarı kazanan sporcular ay yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.