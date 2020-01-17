banner481
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kağıtspor liderliğini sürdürdü

Büyükşehir Kağıtspor Voleybol takımı 1. ligdeki şampiyonluk iddiasını sürdürüyor.

Kağıtspor liderliğini sürdürdü

17 Ocak 2020 Cuma 09:37

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden ilimiz temsilcisi Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, 14. maçında İzmit Hasan Gemici Spor Salonu’nda Alanya Belediye ile karşılaştı. Rakibini 3-1 ile geçen mavi beyazlılar liderliğini korudu.

 

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Büyükşehir Kağıtspor takımı mücadelenin ilk setini 22-25 kaybetti. Ardından çekişmeli geçen üç seti 26-24, 25-20 ve 25-22 skorlar ile kazanan mavi beyazlılar14. maçında 12. galibiyetine imza attı. Temsilcimiz aldığı bu sonuçla yakın takipçisi TFL ALTEKMA voleybol takımının üstünde lider olarak haftayı kapattı.

 

İSTANBUL DEPLASMANI YOLCUSU

Lacivert Beyazlılar ligin 15. Hafta müsabakaları kapsamında İstanbul temsilcisi İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile deplasmanda mücadele edecekler. 18 Ocak Cumartesi günü oynanacak müsabaka Haldun Alagaş Spor Salonu’nda saat 18.30’da oynanacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliVoleybolKağıtspor
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Tavşanlıdan Süper Başlangıç Tavşanlıdan Süper Başlangıç
13 MAÇTA 11 GALİBİYET 13 MAÇTA 11 GALİBİYET
Büyükgöz Beylikbağı Spor’un antrenmanına katıldı Büyükgöz Beylikbağı Spor’un antrenmanına katıldı
İkiz Gülden Büyük Destek İkiz Gülden Büyük Destek
Atletizmde Darıca rüzgarı Atletizmde Darıca rüzgarı
Gebzepor'a hayırlı olsun ziyareti Gebzepor'a hayırlı olsun ziyareti
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Tavşanlıdan Süper Başlangıç
İlk hafta transferlerini tamamlayamadığından dolayı fire verme ihtimali görünen Tavşanlıspor ilk yarısı...

Haberi Oku