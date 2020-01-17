Kağıtspor liderliğini sürdürdü

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi’nde mücadele eden ilimiz temsilcisi Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, 14. maçında İzmit Hasan Gemici Spor Salonu’nda Alanya Belediye ile karşılaştı. Rakibini 3-1 ile geçen mavi beyazlılar liderliğini korudu.

ÜST ÜSTE 4. GALİBİYET

Büyükşehir Kağıtspor takımı mücadelenin ilk setini 22-25 kaybetti. Ardından çekişmeli geçen üç seti 26-24, 25-20 ve 25-22 skorlar ile kazanan mavi beyazlılar14. maçında 12. galibiyetine imza attı. Temsilcimiz aldığı bu sonuçla yakın takipçisi TFL ALTEKMA voleybol takımının üstünde lider olarak haftayı kapattı.

İSTANBUL DEPLASMANI YOLCUSU

Lacivert Beyazlılar ligin 15. Hafta müsabakaları kapsamında İstanbul temsilcisi İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile deplasmanda mücadele edecekler. 18 Ocak Cumartesi günü oynanacak müsabaka Haldun Alagaş Spor Salonu’nda saat 18.30’da oynanacak.