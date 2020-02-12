banner462
SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kağıtspor’lu judocular turnuvaya damga vurdu

Zeynep Çelik Aydın ve Recep Çiftçi gözlerini olimpiyat madalyasına dikti

Kağıtspor'lu judocular turnuvaya damga vurdu

12 Şubat 2020 Çarşamba 09:33

Almanya’nın Heilderberg kentinde 18 ülkeden 117 sporcunun katıldığı, olimpiyatlara kota almış sporcuların mücadele ettiği Engelliler Judo Açık Turnuvası’na Kağıtsporlu milli judocular damga vurdu.

 

İKİ ALTIN MADALYA

2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatlarına katılmayı garantileyen Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’lu Zeynep Çelik Aydın ve Recep Çiftçi zorlu turnuvada göğsümüzü kabarttı. 57 kiloda yarışan Zeynep Çelik Aydın turnuvada şampiyon olurken aynı zamanda turnuvanın en teknik sporcusu seçildi.

66 kg’da mücadele eden bir diğer olimpiyat yolcusu sporcu Recep Çiftçi de şampiyon olarak ülkemize altın madalya kazandıran isim oldu.

 

“EKSİKLERİMİZİ GÖRMEK İÇİN KATILDIK”

Turnuva hakkında açıklama yapan Büyükşehir Kağıtspor ve milli takımın başarılı antrenörü Gültekin Sevinç; “Zeynep Çelik Aydın turnuvanın en teknik sporcusu seçildi. Olimpiyatlar öncesinde, bu turnuvada eksik yanlarımızı ne kadar kapatabiliriz, artılarımızı ne kadar artırabiliriz ve rakiplerin hangi seviyede olduğu görmemiz için önemli bir turnuva oldu “ dedi.

 

“HEDEF OLİMPİYAT MADALYASI”

Başarılı çalıştırıcı Sevinç “Olimpiyat hedeflerimize adım adım yaklaşıyor ve başaracağımıza inanıyoruz. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında altın madalya ile yurda dönmek. Bu turnuvada bunu yapabileceğimizi gördük. Kulübümüze bizlere verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
AlmanyaJudoKocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda inceleme Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda inceleme
Karateciler Avrupa’da fırtına estirdi! Karateciler Avrupa’da fırtına estirdi!
Kağıtsporlu karateciler Avrupa arenasında Kağıtsporlu karateciler Avrupa arenasında
Nenehatun’a spor tesisi müjdesi Nenehatun’a spor tesisi müjdesi
Karatede ÇESK rüzgarı Karatede ÇESK rüzgarı
Betül, Türkiye 3.’sü oldu Betül, Türkiye 3.’sü oldu
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Dilovası Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’nda inceleme
Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ile birlikte...

Haberi Oku