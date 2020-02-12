Kağıtspor’lu judocular turnuvaya damga vurdu

Almanya’nın Heilderberg kentinde 18 ülkeden 117 sporcunun katıldığı, olimpiyatlara kota almış sporcuların mücadele ettiği Engelliler Judo Açık Turnuvası’na Kağıtsporlu milli judocular damga vurdu.

İKİ ALTIN MADALYA

2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatlarına katılmayı garantileyen Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’lu Zeynep Çelik Aydın ve Recep Çiftçi zorlu turnuvada göğsümüzü kabarttı. 57 kiloda yarışan Zeynep Çelik Aydın turnuvada şampiyon olurken aynı zamanda turnuvanın en teknik sporcusu seçildi.

66 kg’da mücadele eden bir diğer olimpiyat yolcusu sporcu Recep Çiftçi de şampiyon olarak ülkemize altın madalya kazandıran isim oldu.

“EKSİKLERİMİZİ GÖRMEK İÇİN KATILDIK”

Turnuva hakkında açıklama yapan Büyükşehir Kağıtspor ve milli takımın başarılı antrenörü Gültekin Sevinç; “Zeynep Çelik Aydın turnuvanın en teknik sporcusu seçildi. Olimpiyatlar öncesinde, bu turnuvada eksik yanlarımızı ne kadar kapatabiliriz, artılarımızı ne kadar artırabiliriz ve rakiplerin hangi seviyede olduğu görmemiz için önemli bir turnuva oldu “ dedi.

“HEDEF OLİMPİYAT MADALYASI”

Başarılı çalıştırıcı Sevinç “Olimpiyat hedeflerimize adım adım yaklaşıyor ve başaracağımıza inanıyoruz. Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyat oyunlarında altın madalya ile yurda dönmek. Bu turnuvada bunu yapabileceğimizi gördük. Kulübümüze bizlere verdikleri destekten dolayı teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı