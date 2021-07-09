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KARTEPE’DE YAZ SPOR OKULLARI KAYITLARI BAŞLADI

Kartepe Belediyesi tarafından 10 branşta verilen “Yaz Spor Okulları” kayıtları başladı.

KARTEPE'DE YAZ SPOR OKULLARI KAYITLARI BAŞLADI

09 Temmuz 2021 Cuma 10:27

 Dünya genelini etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecinin azalması sonrasında başlayan yeni kontrollü dönemde uzun süredir yapılamayan “Yaz Spor Okulları” kayıtları başladı. 10 branşta verilen eğitimler Kartepeli öğrenciler büyük ilgi göstermeye başladı. 

 

10 FARKLI BRANŞ / ÜCRETSİZ SERVİS

Kartepe’li öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz “Yaz Spor Okulları”nda basketbol, voleybol, futbol, tenis, güreş, halk oyunları, su kayağı, okçuluk, yüzme ve karate olmak üzere 10 farklı branşta eğitim verilmeye başlandı. Kartepe Belediyesi kurslara katıldn öğrencilere ücretsiz servis imkânı da sağlayacak. Yaz Spor Okulları’na kayıt olmak isteyenler https://kayit.kartepe.bel.tr/ adresinden online olarak form doldurabilirler.

 

GELECEĞİMİZ ÇOCUKLARIMIZIN EMİN ELLERİNDE

Yaz Spor Okulları’na büyük ilgi olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Pandemi sürecinde sağlığımız için bir çok kısıtlamalara uymak mecburiyetinde kaldık. 7’den 77’ye herkes fedakarlık yaptı. Daha iyi günlerimizin başındayız. Aşılamanın artmasıyla başlayan yeni kontrollü dönemde çocuklarımız için Yaz Spor Okulları’nı yeniden başlattık. 10 branşta verilen eğitimlerde geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gelişimine katkı veriyoruz. Çocuklarımızı sokaklardan uzak tutarak kötü alışkanlık edinmelerinin önüne geçilecektir” açıklamasında bulundu.






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