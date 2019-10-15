KENT MEYDANINDA MİLLİ MAÇ HEYECANI

A Milli Futbol Takımımızın Fransa’yla 1-1 berabere kaldığı maçın heyecanını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kent meydanında Gebzelilerle birlikte yaşadı. Gruptan çıkma yolunda çok önemli bir maça çıkan ve Fransa deplasmanından beraberlikle dönerek gruptaki liderliğini koruyan A Milli Futbol Takımının maçını Gebze Kent Meydanına kurulan dev ekranda; Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Koordinatörü İbrahim Pehlivan, belediye başkan yardımcısı Sedat Çelik, AK Parti Gebze Gençlik kolları Başkanı Ayhan Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Gebzeli birlikte izledi.

LİDER OLARAK ÇIKACAĞIZ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 1-1 berabere biten maç sonunda, “İnşallah Milli Takımımız bu guruptan lider olarak çıkacak. Fransa deplasmanından alınan 1 puan gerçekten çok kıymetliydi. Milli Takımımızı kutluyor ve böylesine zor zamanlarda milletimize moral oldukları için teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.





A Milli Futbol Takımımızın Fransa’yla 1-1 berabere kaldığı maçın heyecanını Gebze Belediye Başkanı

Zinnur Büyükgöz

, kent meydanında Gebzelilerle birlikte yaşadı. Gruptan çıkma yolunda çok önemli bir maça çıkan ve Fransa deplasmanından beraberlikle dönerek gruptaki liderliğini koruyan A Milli Futbol Takımının maçını Gebze Kent Meydanına kurulan dev ekranda; Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Büyükşehir Koordinatörü İbrahim Pehlivan, belediye başkan yardımcısı Sedat Çelik, AK Parti Gebze Gençlik kolları Başkanı Ayhan Yılmaz, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda Gebzeli birlikte izledi.

LİDER OLARAK ÇIKACAĞIZ

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz 1-1 berabere biten maç sonunda, “İnşallah Milli Takımımız bu guruptan lider olarak çıkacak. Fransa deplasmanından alınan 1 puan gerçekten çok kıymetliydi. Milli Takımımızı kutluyor ve böylesine zor zamanlarda milletimize moral oldukları için teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun” dedi.



