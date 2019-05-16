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Kocaeli'de karting heyecanı

Türkiye Karting Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, hafta sonu Kocaeli'de yapılacak

Kocaeli'de karting heyecanı

16 Mayıs 2019 Perşembe 11:10

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından düzenlenen Türkiye Karting Şampiyonası'nın 3. ayak yarışları, hafta sonu Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, Uşak Karting Pisti'nde düzenleneceği duyurulan Türkiye Karting Şampiyonası 3. ayak yarışı, organizatör kulübün sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle 18-19 Mayıs'ta TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapılacak.

Serbest ve resmi antrenmanlarla başlayacak organizasyon, sıralama turlarıyla devam edecek.

"Mini", "Junior", "Master" ve "Senior/master" kategorilerinde koşulacak ikinci ve üçüncü yarışların ardından ödül töreniyle sezonun 3. ayağı tamamlanacak.



AA
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