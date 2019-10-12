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Kocaeli’de Oryantiring heyecanı

19-20 Ekim 2019 tarihlerinde Kocaeli’nde düzenlenecek olan 1’nci Kademe Oryantiring Yarışması’nın hazırlıkları sürüyor.

Kocaeli'de Oryantiring heyecanı

12 Ekim 2019 Cumartesi 11:04

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Oryantiring Federasyonu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Kocaeli 1. Kademe Oryantiring yarışması 19 Ekim’de Ormanya Doğal Yaşam Parkı’ndan start alacak. Yarışma 20 Ekim’de Gebze Alaettin Kurt Stadyumu’nda sona erecek.

 

İKİ GÜN İKİ FARKLI ETAP

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın destekleri ile düzenlenecek organizasyonun sporcu kayıtları Türkiye Oryantiring Federasyonu resmi kayıt sistemi www.origo.gen.tr ‘den gerçekleştiriliyor. Yarışların ilk etabı 19 Ekim’de Uzuntarla Ormanya Doğal Yaşam Parkı’ndan Orta Mesafe Yarışı ile start alacak. Sürat Mesafe Yarışı ise Gebze ilçelerindeki Spor Müdürlüğü Alaettin Kurt Stadyumu alanında yapılacak.

 

ORYANTİRİNG TARİHİ
Oryantiring kelimesi, İngilizce orienteering kelimesi aracılığıyla, İsveççe orientering kelimesinden dilimize geçmiştir. İlk resmi faaliyet 1918'de İsveç'te Albay Ernst Killander tarafından yapıldı. O tarihten sonra ilgi hızla arttı ve ülkedeki en yaygın sporlardan biri halini aldı. Uluslararası Oryantiring Federasyonu 1961 yılında kuruldu. Oryantiring günümüzde pek çok ülkeye yayılmış bir kitle sporudur. İsveç'teki O-ringen faaliyeti her yıl on binlerce sporcuyu bir araya getirmektedir.

ORYANTİRİNG NASIL OYNANIR?
Oryantiringde sporcular kendilerine verilen yarışma bölgesinin haritasında belirtilmiş hedeflere sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmaya çalışırlar. Kontrol noktalarında turuncu-beyaz bayraklar bulunur. Yarışmacılar bayrağın yanındaki zımbayı ellerindeki fişe basarak kontrol noktasına ulaştıklarını kanıtlarlar. Bazı yarışmalarda zımba ve kontrol kartı yerine elektronik bir sistem de kullanılmaktadır. İki hedef arasında hangi yolu izleyeceğine yarışmacı kendi karar verir. Amaç hedefleri en kısa sürede tamamlamaktır. Tüm hedeflere ulaşamayanlar genellikle diskalifiye edilir. Yarışmacıların birbirini izlememesi için genellikle birkaç dakika arayla çıkış verilir. Yarışmacılar parkur boyunca karşılaşsalar dahi birbirlerini izlemeleri yasaktır.

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