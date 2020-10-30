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Kocaeli'de "Su Sporları Festivali" Düzenlendi

Kocaeli'de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde "Su Sporları Festivali" gerçekleştirildi.

Kocaeli'de

30 Ekim 2020 Cuma 10:12

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü tarafından "Mavi Vatan'ın Kalbi Kocaeli Körfez'de" temasıyla Sekapark Uçurtma Tepesi sahil kısmında gerçekleştirilen etkinlikte, serbest dalış, yüzme, yelken, kürek, dragon bot, flyboard, su jeti, scuba diving ve dalış sporlarının gösterileri ile çeşitli aktiviteler düzenlendi.

Farklı şehirlerden gelen sporcuların yer aldığı açık yüzme yarışında katılımcılar, 1923 metrelik parkuru bitirmeye çalıştı.

Türkiye Su Jeti ve Fly Board Şampiyonası'nın ilk ayağının gerçekleştirildiği festivalde, hız ve adrenalin dolu mücadelelere sahne olan gösteriler, izleyenlerin ilgisini çekti. 

Festivale, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Fedarasyonu Başkanı Murat Aydın ve sporseverler katıldı.

- "Kocaeli su sporlarında marka haline gelecek"

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, gençlerin geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edeceğini belirterek, Türkiye'nin spor, sanat ve sanayide gelişeceğini kaydetti.

Düzenlenen bütün spor ve kültürel etkinliklerin, yapılan parkların, gerçekleştirilen projelerin hepsinin, yarınların teminatı olan çocuklar için olduğunu vurgulayan Büyükakın, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünde 97 okulumuza robotik kodlama sınıfları yapacağız çünkü geleceğin dünyası kodlamayı bilenlerin dünyası olacak. Bir zamanlar okuryazarlık ne ise geleceğin dünyasında kodlama ve robotik bilmek de o olacak. Bu nedenle gençlere daha güzel bir gelecek hazırlamak istiyoruz." diye konuştu.

Büyükakın, Kocaeli'nin su sporlarında marka haline geleceğini belirterek, "Körfezimiz yelken takımlarıyla kürek takımlarıyla su sporlarıyla ve yüzücüleriyle, cazibe merkezi haline gelecek." dedi.

Konuşmaların ardından festivale katılan özel sporculara plaketler verildi. Ayrıca yapbozdan oluşturan Türk bayrağı baskılı Türkiye haritası etkinlikte büyük ilgi gördü.













AA
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