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Kocaeli’nin Şampiyonları Teknik Gelişim Kampında

Kağıtsporlu, 141 milli sporcu Kocaeli Büyükşehir’in kamp alanlarında Teknik Gelişim Kampı yaparak gelecek müsabakalara hazırlandı.

Kocaeli'nin Şampiyonları Teknik Gelişim Kampında

23 Kasım 2020 Pazartesi 15:08

Ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu milliler, kondisyonlarını arttırmak maksadıyla teknik gelişim kampında bir araya geldi. Antrenörleri ile birlikte çalışmalarına devam eden Kocaeli’nin geleceği çocuklar, hırsları ve azimleri ile göz doldurdu.

 

TEMİZLİK, MASKE, MESAFE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Darıca Hüma Hatun ve Yuvacık Diriliş 1 Kamp alanlarında kalabalıktan uzak ve izole şekilde düzenlenen ‘Teknik Gelişim Kampı’ 16-22 Kasım tarihleri arasında yapıldı. Kamp öncesinde kontrolden de geçen 141 sporcu, kamp boyunca Covid-19 tedbirlerine riayet ederek temizlik, maske ve mesafe kurallarına uydu.

 

HEM SPOR YAPTILAR, HEM EĞLENDİLER

Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu karate ve judo sporcuları, antrenmanlarından ve derslerinden arda kalan zamanlarda masa tenisi, satranç, yürüyüş, paintball, sinema, matrak ve kamp ateşi gibi keyifli etkinlikler de icra etti.

 

SPORCULAR “BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Kağıtsporlu milliler, düzenlenen 6 günlük kampın; gelecek şampiyona ve turnuvalar için son derece yararlı olduğunu ve yeni normal döneminde formda kalmalarını sağladığını belirterek Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

 








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