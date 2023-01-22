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Kocaelispor - Kırşehir maçının ardından

Fırat Gül: "Duygusal yanıtlar verebileceğim için soru kabul etmedim" Ahmet Duman: "Kocaeli ligin en zor deplasmanı"

Kocaelispor - Kırşehir maçının ardından

22 Ocak 2023 Pazar 20:17

 Kocaelispor - Kırşehir maçının ardından teknik direktörler karşılaşmayı değerlendirdi. Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül ise soru almak istemeyince basın mensuplarıyla gergin anlar yaşadı.  
  TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, 21. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Kırşehir’i 3-0 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktörler açıklamalarda bulundu. Kocaelispor Teknik Direktörü Fırat Gül, "Oyunsal anlamda maçın tamamında arzulu, Kocaelispor formasına yakışan heyecanla oynayan futbolcularım vardı. Hepsini tebrik ediyorum. Oyun planını maçın her bölümünde uygulamaya çalıştılar. 3-0 gibi net skor aldık. Bizim ne yaptığımız önemli. Rakiplerimizin de puan kaybı yaşadığı günde aldığımız galibiyet daha değerli hale geldi. Bütün Kocaelispor camiasını tebrik ediyorum. Bundan sonra da böyle oynamaya, kazanmaya devam edeceğiz ve inşallah sezon sonunda şampiyon olacağız. Ligin ikinci yarıları her zaman daha zor geçer. Bütün takımların düşme, çıkma, play-off oynama hesapları var. Bugünkü skorlar da bunu gösteriyor. Kolay değil. Uzun vadede değerlendirmek lazım. Bizim takımımızın heyecanı da, oyuncu kalitemiz de, camiamızın büyüklüğü de şampiyon olmaya yeterli. Kendimize güveniyoruz" dedi.  
  Soru kabul etmediği için basın mensuplarıyla gergin anlar yaşayan Gül, "Soracağınız sorulara içinde bulunduğumuz yoğunluktan dolayı duygusal yanıtlar verebilirim. Verdiğim cevaplar da yanlış anlaşılabilir. Yanlış anlaşılma sonucunda da istemediğimiz ortamlar oluşabilir. O nedenle soru almak istemedim" şeklinde konuştu.  
 
  Ahmet Duman: "Çalıştığımız yerden kaybettik" 
  Kırşehir Futbol Spor Kulübü Teknik Direktörü Ahmet Duman ise, "İki haftalık iyi gidişimiz vardı. Çok iyi durumdaydık. Kocaeli konum olarak bu grubun en zor deplasmanı. Gerçekten seyirci desteği muhteşemdi. Takım üzerinde baskı oluşturuyor. Takıma ayrı coşku veriyor. Öncelikle Kocaelispor’u kutluyorum. Kırşehir olarak mütevazi takımız. Mütevazi bütçeyle yola çıktık. Bu deplasmana gelirken de Kocaelispor’u iyi analiz ettik ama duran topları ve kornerleri iyi kullanıyorlar. Önlemlerini almıştık ama maalesef çalıştığımız yerden kaydettik. Oyunu çirkinleştirmemeye, iyi futbol oynamaya ve taraftara güzel maç izletmeye çalıştık. Çirkinleştirmek istemiyoruz. İyi oynamak istiyoruz. Zaman zaman iyi işler de yaptık. İlk yarı 1-0 olduktan sonra yüzde yüz kaçırdık. Maçın kırılma anıydı. Kocaelispor’u öyle durumlarda yakalamak istiyorduk, yakaladık ama değerlendiremedik. İkinci golün de ofsayt olduğunu düşünüyorum. Yapacak bir şey yok. Maç bitti, Kocaelispor kazandı. Biz kendi açımızdan puan alamadığımız için üzgünüz. Önümüzdeki haftanın maçına hazırlanacağız. Kendimize güveniyoruz. Bundan sonra ligi en iyi yerde bitirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kocaelispor taraftarını da kutluyorum. İnşallah hedeflenen yerlerine ulaşırlar" ifadelerini kullandı.  
 (GE-HFV-ORT-S) 
 
22.01.2023 16:47:44  TSI 
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Fırat Gül: Duygusal Yanıtlar Verebileceğim Için Soru Kabul Etmedim Ahmet Duman: Kocaeli Ligin En Zor Deplasmanı
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