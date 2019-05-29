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Koşuyu 'King Serkan' Kazandı

Önceki akşam Kocaeli Kartepe Hipodromunda koşulan 4 yaş ve üstü yaşlı İngiliz atlarına mahsus kum pistte düzenlenen 1700 metre mesafeli 8 KVS koşu Kocaeli Sanayi Odası adına düzenlendi.

Koşuyu 'King Serkan' Kazandı

29 Mayıs 2019 Çarşamba 11:39

Kocaeli Sanayi Odası adına düzenlen koşu programına KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul ,Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy, Genel Sekreter Memet Barış Turabi ve KSO çalışanları ve davetliler katıldı.KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yurtdışı programı nedeniyle yarışa katılmadı.

Kocaeli Sanayi Odası adına koşulan yarışmada birinciliği A.Murat Şen’in sahibi olduğu ,jokey Erhan Yavuz İdaresindeki “King Serkan” rakiplerini geride bırakarak kazandı.Yarış sonrası Protokol tirübününde yapılan  kupa töreninde  KSO Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul  “King Serkan” adlı atın sahibi A.Murat Şen’e kupasını, KSO Başkan Yardımcısı Çınar Ulusoy’da Jokey Erhan Yavuz’a bir buket çiçek verdi.

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