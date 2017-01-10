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Maç Pazar günü

Ligin ikinci yarı perdesini Hereke deplasmanında açacak olan Gebzespor, bu karşılaşmayı planlanan tarihte oynayacak.

Maç Pazar günü

10 Ocak 2017 Salı 15:39

 14-15 Ocak’ta yapılacak Açıköğretim Fakültesi Sınavı (AÖF) nedeniyle BAL’da bazı maçların bir gün sonraya alınması gündeme gelmiş, Hereke Yıldızspor’dan da bazı oyuncuların sınavı gireceği söylentileri maçın ‘16 Ocak Pazartesi günü mü oynanacağı’ sorusunu gündeme getirmişti. Yaptığımız araştırma sonunda Hereke’nin TFF’ye AÖF sınavı nedeniyle ilgili bir müracaatta bulunmadığı öğrenildi. Telefonla görüşlerini aldığımız Hereke Yıldızspor’un Genel Kaptan Çetin İnan, “Sınava girecek oyuncumuz yok. Dolayısıyla maç planlanan tarihte, 15 Ocak Pazar günü oynanacak” dedi.

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