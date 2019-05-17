SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Milli Judocularda Hedef Olimpiyat

Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı Judocuları Zeynep Çelik Aydın ve Recep Çiftçi olimpiyat kotası yolunda başarılı adımlar ile ilerliyor.

Milli Judocularda Hedef Olimpiyat

17 Mayıs 2019 Cuma 10:15

banner419

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Judocular Zeynep Çelik Aydın ve Recep Çiftçi 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları vizesi için önemli bir viraj olan IBSA Judo Grand Prix Turnuvası’ndan başarı ile döndüler. Azerbaycan’ın Bakü şehrinde yapılan turnuvada Milli Judocular zorlu rakiplerini geçerek Olimpiyat kapısını araladılar. Başarılı judocular turnuvadan iki bronz ile dönmeyi başardılar.



OLİMPİYAT YOLCULARI

Turnuvada milli takım adına kazanılan 2 derece de Büyükşehir Kağıtsporlu sporculardan geldi. Judo milli takımı adına mindere çıkan Recep Çiftçi ve Zeynep Çelik Aydın turnuvayı 2 bronz madalya ile tamamladılar. 2018 yılında katıldığı turnuvalardan başarı ile ayrılan Zeynep Çelik Aydın 2020 Olimpiyatlarına katılmayı garantilemişti. Zeynep’in ardından mavi beyazlı sporcu Recep Çiftçi de başarıları ile yüksek puanlar toplayarak olimpiyat kotasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Mor Beyazlılarda Meraklı Bekleyiş Mor Beyazlılarda Meraklı Bekleyiş
Türkiye Şampiyonası’nda Final Zamanı Türkiye Şampiyonası’nda Final Zamanı
Kocaeli'de karting heyecanı Kocaeli'de karting heyecanı
Kocaelispor Play-off İçin Ek Seferler Kocaelispor Play-off İçin Ek Seferler
Voleybol Midiler Türkiye Şampiyonası Voleybol Midiler Türkiye Şampiyonası
Tuğçe, Avrupa'da Bayrağımızı Dalgalandırdı Tuğçe, Avrupa'da Bayrağımızı Dalgalandırdı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Mor Beyazlılarda Meraklı Bekleyiş
1 yıl aradan sonra yeniden BAL'a dönen Gebzespor'a kimin sahip çıkacağı merak konusu.

Haberi Oku