Milli Judocularda Hedef Olimpiyat

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Judocular Zeynep Çelik Aydın ve Recep Çiftçi 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları vizesi için önemli bir viraj olan IBSA Judo Grand Prix Turnuvası’ndan başarı ile döndüler. Azerbaycan’ın Bakü şehrinde yapılan turnuvada Milli Judocular zorlu rakiplerini geçerek Olimpiyat kapısını araladılar. Başarılı judocular turnuvadan iki bronz ile dönmeyi başardılar.







OLİMPİYAT YOLCULARI

Turnuvada milli takım adına kazanılan 2 derece de Büyükşehir Kağıtsporlu sporculardan geldi. Judo milli takımı adına mindere çıkan Recep Çiftçi ve Zeynep Çelik Aydın turnuvayı 2 bronz madalya ile tamamladılar. 2018 yılında katıldığı turnuvalardan başarı ile ayrılan Zeynep Çelik Aydın 2020 Olimpiyatlarına katılmayı garantilemişti. Zeynep’in ardından mavi beyazlı sporcu Recep Çiftçi de başarıları ile yüksek puanlar toplayarak olimpiyat kotasındaki yerini sağlamlaştırdı.