Mor Beyazlılarda Meraklı Bekleyiş

Vurur’un takımdan ayrılmasının ardından düşüşe geçen Gebzespor kötü gidişin faturasını yıl sonunda küme düşerek ödedi. Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan mor beyazlı ekip için yönetim seçim kongresi düzenlenecek. İlki 8 Haziran’da gerçekleştirilecek olan kongrede çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 15 Haziran’da yeni bir kongre düzenlenecek.



Mevcut Başkan İlker Çakır’ın yeniden aday olmayacağı kongrede yeni başkanın kim olacağı merak ediliyor. Çakır öncesi kulüp başkanlığı yapan Abbas Sır’ın ilk aday olarak sahaya çıkacağı konuşulurken, Sır’ın aday olmaması durumunda ise yeni bir ismin çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Gebzespor taraftarı Eylül ayında başlayacak olan BAL öncesi takımda nasıl bir yapılanmanın ve yeni başkanın kim olacağını öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor.