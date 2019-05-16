SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Mor Beyazlılarda Meraklı Bekleyiş

1 yıl aradan sonra yeniden BAL'a dönen Gebzespor'a kimin sahip çıkacağı merak konusu.

Mor Beyazlılarda Meraklı Bekleyiş

16 Mayıs 2019 Perşembe 12:45

banner419

Vurur’un takımdan ayrılmasının ardından düşüşe geçen Gebzespor kötü gidişin faturasını yıl sonunda küme düşerek ödedi. Yeni sezonda Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan mor beyazlı ekip için yönetim seçim kongresi düzenlenecek. İlki 8 Haziran’da gerçekleştirilecek olan kongrede çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 15 Haziran’da yeni bir kongre düzenlenecek.

Mevcut Başkan İlker Çakır’ın yeniden aday olmayacağı kongrede yeni başkanın kim olacağı merak ediliyor. Çakır öncesi kulüp başkanlığı yapan Abbas Sır’ın ilk aday olarak sahaya çıkacağı konuşulurken, Sır’ın aday olmaması durumunda ise yeni bir ismin çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. Gebzespor taraftarı Eylül ayında başlayacak olan BAL öncesi takımda nasıl bir yapılanmanın ve yeni başkanın kim olacağını öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kulüp BaşkanıFutbolMor MenekşeAbbas SırGebzespor
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Türkiye Şampiyonası’nda Final Zamanı Türkiye Şampiyonası’nda Final Zamanı
Kocaeli'de karting heyecanı Kocaeli'de karting heyecanı
Kocaelispor Play-off İçin Ek Seferler Kocaelispor Play-off İçin Ek Seferler
Voleybol Midiler Türkiye Şampiyonası Voleybol Midiler Türkiye Şampiyonası
Tuğçe, Avrupa'da Bayrağımızı Dalgalandırdı Tuğçe, Avrupa'da Bayrağımızı Dalgalandırdı
Dev Voleybol Festivali Başlıyor Dev Voleybol Festivali Başlıyor
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Türkiye Şampiyonası’nda Final Zamanı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle organize edilen Altyapılar Türkiye...

Haberi Oku