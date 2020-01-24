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SPOR:
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ÖNCÜ GENÇLİK TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

2015 yılında Kocaeli İmam Hatip Mezunları Derneği bünyesinde kurulup Futbol, Tekvando, Karate, Geleneksel Okçuluk, Bisiklet, Güreş başta olmak üzere 10 branşta 800 sporcusuyla faaliyet gösteren, Geleneksel Sporların tanıtımı ve yaygınlaştırılması için bir çok proje uygulayan Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü, yeni başarılar elde etmeye devam ediyor.

ÖNCÜ GENÇLİK TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

24 Ocak 2020 Cuma 10:56

ÖNCÜ, GELENEKSEL OKÇULUKTA YİNE BİRİNCİ
Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Türk Okçuluğu Salon Yarışmasına katılan Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Muhammed Ali TEMEL 1.lik elde ederek geleneği sürdürdü. 2015 yılında başlatılan Geleneksel Türk Okçuluğu branşında 6 antrenör ile okullarda ve spor salonlarında ve STK’larda hizmet veren  Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü'nün kurslarından aktif anlamda 1000 sporcu istifade etti.


 
ÖNCÜ SPOR TAEKWONDO MİLLİ TAKIMINDA
18-23 Ocak 2020 tarihinde Ankara’da yapılan 2700 sporcunun katıldığı Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mahbube Mehlika Tozlu 46 kg da Türkiye 3. sü oldu. Tozlu, 3-5 Şubat 2020 tarihinde İstanbul ‘da yapılacak olan uluslararası Turkish Open müsabakasına Türkiye Taekwondo Milli Takım adına yarışmaya katılmaya hak kazandı.
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