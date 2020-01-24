ÖNCÜ GENÇLİK TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

ÖNCÜ, GELENEKSEL OKÇULUKTA YİNE BİRİNCİ

Ümraniye Belediyesi 4. Geleneksel Türk Okçuluğu Salon Yarışmasına katılan Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Muhammed Ali TEMEL 1.lik elde ederek geleneği sürdürdü. 2015 yılında başlatılan Geleneksel Türk Okçuluğu branşında 6 antrenör ile okullarda ve spor salonlarında ve STK’larda hizmet veren Kocaeli Öncü Gençlik ve Spor Kulübü'nün kurslarından





aktif anlamda 1000 sporcu istifade etti.

ÖNCÜ SPOR TAEKWONDO MİLLİ TAKIMINDA