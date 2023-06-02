Para Yelken Türkiye Şampiyonası elemeleri 3 Haziran Cumartesi günü başlayıp 8 Haziran Perşembe günü saat 16.00’da gerçekleşecek ödül töreniyle son bulacak. Kıyasıya rekabetin yaşanması beklenen elemelerde başarı göstererek seçilen sporcular Türkiye’yi, Dünya Para Yelken Şampiyonasında temsil edecek.KOCAELİ (İHA)
Özel sporcular Para Yelken Şampiyonasına hazır
Para Yelken Türkiye Şampiyonası elemelerinde yarışacak 24 özel sporcu, Darıca Balyanoz Koyunda hazırlandı.
Para Yelken Türkiye Şampiyonası elemeleri 3 Haziran Cumartesi günü başlayıp 8 Haziran Perşembe günü saat 16.00’da gerçekleşecek ödül töreniyle son bulacak. Kıyasıya rekabetin yaşanması beklenen elemelerde başarı göstererek seçilen sporcular Türkiye’yi, Dünya Para Yelken Şampiyonasında temsil edecek.KOCAELİ (İHA)