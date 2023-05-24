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Özel Sporcuların Masa Tenisi Turnuvası

Kocaeli’de özel çocuklar için yapılan masa tenisinde Türkiye Şampiyonası’na katılacak olan çocuklar belirlendi. Müsabakalar heyecanlı anlara sahne oldu.

Özel Sporcuların Masa Tenisi Turnuvası

24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:00

  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Özel Sporcular Türkiye Şampiyonası’nda Kocaeli’yi temsil edecek masa tenisçilerinin belirlendiği turnuva, Seka Sporcu Eğitim Merkezi’nde (SEKASEM) düzenlendi. Kocaeli'deki özel eğitim kurumlarında ve spor kulüplerinde masa tenisi oynayan sporcuların 3 kategoride katıldığı turnuvada, 7 kulüpten toplam 37 özel sporcu yer aldı. Turnuvada başarı elde eden Mert Uruk, Enes Ufuk Altın, İbrahim Cem Kurtuluş, Özlem Çukur, Kübra Coşkun ve Nehir Ceren Mert, Türkiye şampiyonasında Kocaeli’yi temsil edecek. 
 
  “Turnuvalar, özel sporcuların sosyalleşmesi için iyi oluyor” 
  Turnuvaların özel sporcular için sosyalleşmesi ve beden gelişimi için iyi bir araç olduğunu belirten Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Gökhan Yavaşer, “Özel çocukların spor yapmasının zorlukları var. Akranlarına göre gelişim bozukluğu olabiliyor. Fakat bizler bu çocuklarımızın sosyal hayata entegrasyonunu sağlamaya çalışıyoruz. Spor ve turnuvalar özel öğrencilerimizin hem sosyalleşmesi hem de beden gelişimleri için harika oluyor. Bu sebeple başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Çok güzel bir turnuva oldu” ifadelerini kullandı. 
 



İHA
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