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SPOR:
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Rekor ve şampiyonluk bir arada

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid -19 salgını sebebiyle ara verilen spor müsabakaları kontrollü sosyal hayat ile temasa dayalı olmayan spor branşlarında tekrardan başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un şampiyon sporcuları katıldıkları ilk turnuvadan rekor ile döndü.

Rekor ve şampiyonluk bir arada

27 Ağustos 2020 Perşembe 12:22

Eskişehir’de düzenlenen Atıcılık Skeet Zafer Kupası’nda mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor’lu Mustafa Serhat Şahin ve Süha Güray turnuvadan başarı ile döndü.Büyük erkekler kategorisinde mücadele eden Kağıtspor’un başarılı milli sporcusu Mustafa Serhat Şahin final atışlarına 2. sıradan girdi. Final atışlarında 60 plakta 56 vuran başarılı atıcı, Türkiye rekorunu egale ederek turnuva şampiyonu olmayı başardı.

 

SÜHA’DAN İYİ BAŞLANGIÇ

Genç erkekler kategorisinde mücadele eden Büyükşehir Kağıtspor’un bir diğer sporcusu Süha Güray ise başarılı atışlar gerçekleştirdi. 2019 yılında yıldızlar kategorisinde Türkiye rekortmeni sporcu bu yıl gençlerde ilk kez mücadele etti. Genç sporcu müsabakalarda finale 3. sırada girip 5. olarak turnuvayı tamamladı.


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