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Sahaya atlayan taraftara futbolcu tokadı

Kocaeli’de Süper Amatör Liginde oynanan müsabakada ortalık karıştı. Bir futbolcu takım arkadaşına saldıran taraftarı tokat darbesiyle yere serdi, ardından da tekme attı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Sahaya atlayan taraftara futbolcu tokadı

11 Kasım 2023 Cumartesi 10:36

Kocaeli Süper Amatör Lig A Grubu maçında Derincespor ile Arslanbey Organize Sanayispor karşıya geldi. Golsüz biten müsabakanın ardından statta gerginlik yaşandı. İki takımın futbolcuları karşı karşıya geldi. Sahaya atlayan bir taraftara Derincesporlu futbolcuya saldırmak istedi. Futbolcuyu ıska geçen taraftar, bir diğer Derincesporlu futbolcunun tokat darbesiyle yere yığıldı. Derincesporlu futbolcu, yerdeki taraftara ardından tekme atarken, rakip futbolcu da olaya yine tekme atarak dahil oldu. Yeşil sahanın boks ringine döndüğü anlar anbean kameraya yansıdı.





İHA
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