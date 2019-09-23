Şamdan Olimpiyat Yolunda Bir Engeli Daha Aştı

MİLLİLERDEN ÜÇ ALTIN MADALYA

Milli takımımız adına mücadele eden 12 sporcumuz şampiyonadan üç altın bir de bronz madalya ile ayrılırken, Serap Özçelik Arapoğlu, Eray Şamdan ve Uğur Aktaş altın madalya alarak Şili’de göğsümüzü kabarttılar. Ali Sofuoğlu ise bronz madalya kazandı.

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Eray Şamdan finalde Japon rakibini 5-0 yenerek şampiyon olurken, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları öncesi önemli bir avantaj elde etti.

BAŞKAN BIYIK TEBRİK ETTİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şampiyonada elde ettiği başarıdan dolayı Eray Şamdan’ı tebrik etti. Bıyık, “Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcumuz Eray Şamdan, Şili’de yapılan şampiyonada ülkemize altın madalya kazandırarak bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları öncesi önemli bir avantaj elde eden sporcumuzu ve hocalarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.