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Şamdan Olimpiyat Yolunda Bir Engeli Daha Aştı

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Eray Şamdan, 20-22 Eylül tarihleri arasında Şili’de düzenlenen Karate 1 A Serisi'nde sezonun dördüncü ve son etabında altın madalya kazandı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyonda 72 ülkeden 804 karateci yarışırken, şampiyonada ay-yıldızlı ekibimiz 7 kadın, 12 erkek sporcuyla mücadele etti.

Şamdan Olimpiyat Yolunda Bir Engeli Daha Aştı

23 Eylül 2019 Pazartesi 11:09

 MİLLİLERDEN ÜÇ ALTIN MADALYA

Milli takımımız adına mücadele eden 12 sporcumuz şampiyonadan üç altın bir de bronz madalya ile ayrılırken, Serap Özçelik Arapoğlu, Eray Şamdan ve Uğur Aktaş  altın madalya alarak Şili’de göğsümüzü kabarttılar. Ali Sofuoğlu ise bronz madalya kazandı.

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcusu Eray Şamdan finalde Japon rakibini 5-0 yenerek şampiyon olurken,   Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları öncesi önemli bir avantaj elde etti.

BAŞKAN BIYIK TEBRİK ETTİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, şampiyonada elde ettiği başarıdan dolayı Eray Şamdan’ı tebrik etti. Bıyık, “Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Sporcumuz Eray Şamdan, Şili’de yapılan şampiyonada ülkemize altın madalya kazandırarak bir kez daha  göğsümüzü kabarttı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları öncesi önemli bir avantaj elde eden sporcumuzu ve hocalarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

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