Şamdan Tokyo’da sahneye çıkıyor

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün Milli Karatecisi Eray Şamdan, Japonya’da yapılacak Premier Lig Tokyo etabında ülkemizi temsil edecek.

Karate’de 2020 Tokyo Olimpiyatları kota müsabakaları iki aylık aranın ardından yeniden start alıyor. Premier Lig Tokyo ayağında Milli Sporcumuz Eray Şamdan, tatamiye çıkarak madalya arayacak. Hazırlıklarını Karate A Milli Takımı ile beraber Sakarya’nın Hendek İlçesinde yapılan kamp programında tamamlayan Şamdan, önceki gün Milli Takım kafilesiyle beraber Tokyo’ya gitti.

TÜRKİYE’NİN OLİMPİYAT UMUDU

Büyük Erkekler 60 kilogramda tatamiye çıkacak olan Şamdan, Türkiye’nin en büyük madalya umutlarından birisi. Genç sporcumuz kategorisinde dünyanın en iyileriyle mücadele edecek. Son dönemdeki çıkışını altın madalya ile taçlandırmak isteyen Şamdan, hafta sonu gerçekleşecek müsabakalarda, 2020 Olimpiyatları için altın değerinde puanlar arayacak. DARES Teknik Direktörü Adnan Şamdan, Premier Lig müsabakalarına hazır olduklarını ifade ederek, ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak istediklerini vurguladı.

BAŞKANLARDAN TAM DESTEK

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve DARES Kulüp Başkanı Hüsamettin Ergül de yaptıkları açıklamada genç sporcuya desteklerini iletti. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün kurulduğu günden beri ülkemize ve Kocaeli’ye önemli başarıları yaşattığını ifade ederek, karate branşında da Eray Şamdan gibi önemli sporcularla dünyanın dört bir yanında Ay Yıldızlığı bayrağımızı dalgalandırdıklarını vurguladı. Spora ve sporcuya olan desteklerini her zaman sürdüreceklerini vurgulayan Bıyık, Tokyo’dan önemli dereceler hedeflediklerini dile getirdi. Kulüp Başkanı Hüsamettin Ergül de Milli Sporcumuz Eray Şamdan’ı Tokyo Olimpiyatlarında göreceklerine inandıklarını vurgulayarak, kota müsabakalarında genç sporcuya başarı dileklerini iletti.