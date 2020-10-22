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"Spor ve Polis Akademisi" Hazırlık Kurs Kayıtları Başladı

Çayırova Belediyesi, 2020-2021 eğitim döneminde Spor ve Polis Akademisi hazırlık kursları açıyor.

22 Ekim 2020 Perşembe 17:24

 Geçtiğimiz yıl açılan kurslara katılan 50 öğrenciden TYT’de başarılı olan 15 genci çeşitli üniversitelere yerleştiren Çayırova Belediyesi, gençleri geleceğe hazırlamak ve meslek sahibi olması için bu yıl da spor ve polis akademisi hazırlık kursları düzenliyor.

Çayırova Belediyesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’na kayıtları yapılan öğrenciler, Gençlik Merkezi’nde de Temel Yeterlilik Testi sınavlarına hazırlanacak.

Ücretsiz düzenlenen kurslarda öğrenciler beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi, spor yöneticiliği, rekreasyon, Milli Savunma Üniversitesi, Polis Özel Harekat, bekçilik ve Jandarma Özel Harekat sınavlarına hazırlanacak.


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