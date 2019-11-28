SPOR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Spora Desteğimiz Devam Edecek

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Diyarbakır’da gerçekleşen Türkiye Ümit Gençler U21 Karate Şampiyonası’nda başarılı olarak derece elde eden Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularını ağırladı. Sporcuları tebrik eden Bıyık, spora desteğin devam edeceğini söyledi.

Spora Desteğimiz Devam Edecek

28 Kasım 2019 Perşembe 12:53

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Diyarbakır’da gerçekleşen Türkiye Ümit Gençler U21 Karate Şampiyonası’nda başarılı olarak derece elde eden Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcularını ağırladı. Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül, kulüp antrenörleri ve sporcuları makamında ağırlayan Başkan Muzaffer Bıyık, başarılı sporcuları tebrik etti.

SPORU YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

Darıca Belediyesi olarak spora ve sporcuya her zaman destek vereceklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü başarılarıyla bizi her zaman gururlandırıyor. Sporu ve sporcuyu önemsiyoruz. Spora desteğimiz artarak devam edecek. Kulüp başkanımız şahsında antrenörler ve sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Darıca Belediyesi olarak sporu daha da yaygınlaştırarak ilçe geneline yaymak için çalışıyoruz. Her mahallede gençlerin sporla buluşması için olanaklar geliştireceğiz” diye konuştu.

BAŞKAN BIYIK’A DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR ETTİLER

Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü Başkanı Hüsamettin Ergül de kendilerine destek veren Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ederek “Belediye Başkanımız Sayın Muzaffer Bıyık, gençlere yatırımı her zaman önemsiyor. Kulübümüze her zaman destek veriyor. Bize olan güveninizi boşa çıkarmamak için elimizden geleni yaparak Darıca’yı yurt içi ve yurt dışında başarıyla temsil etmek için çalışıyoruz” dedi. Ziyaret sonrasında sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Muzaffer Bıyık, başarılarının devamını diledi.




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Efeler 6. galibiyetini aldı Efeler 6. galibiyetini aldı
Rüya takım yine şampiyon Rüya takım yine şampiyon
Kocaeli’den söz verdiler ‘’Dünya şampiyonu olacağız’’ Kocaeli’den söz verdiler ‘’Dünya şampiyonu...
Büyükşehir Kağıtspor Geçit Vermiyor Büyükşehir Kağıtspor Geçit Vermiyor
Darıca Ailesi Sağlık İçin Yürüyor Darıca Ailesi Sağlık İçin Yürüyor
Çok Özel Bireylerden Kocaelispor’a Çok Özel Sevgi Çok Özel Bireylerden Kocaelispor’a Çok Özel...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Efeler 6. galibiyetini aldı
İlimizi Türkiye Voleybol 1. liginde temsil eden Büyükşehir Kağıtspor, ligdeki 7. maçında 6. galibiyetini...

Haberi Oku