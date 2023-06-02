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Taraftarlardan ilginç istifa çağrısı

Kocaelispor'da yeni başkanlık seçimi öncesinde mevcut başkan Engin Koyun’un istifasını isteyen bazı taraftarlar, ellerinde koyun tutarak 'Engin Koyun istifa' diye tezahürat yaptı.

Taraftarlardan ilginç istifa çağrısı

02 Haziran 2023 Cuma 16:12

Spor Toto 1. Lig’in yeni ekiplerinden Kocaelispor, hafta sonu yapılacak Olağan Seçimli Mali Genel Kurul’a hazırlanırken, taraftar grubu derneği Hodri Meydan da toplantı düzenledi. Toplantı sonrasında istifa çağrısına devam eden bazı taraftarlar, ilginç bir görüntüye imza attı. Ellerinde koyun tutan taraftarlar, 'Engin Koyun istifa' diye bağırdı. Toplantıda konuşma yapan Hodri Meydan Taraftar Derneği Başkanı Haluk Bozo, "Başkanımız Engin Koyun’a bugüne kadar yaptığı desteklerden dolayı teşekkür edip, bugünden sonra bırakması gerektiğini deklare ettik. Bizi bir türlü anlamıyor. Kulübü kendi menfaatlerince kendi şirketiymiş gibi yönetmeye başladı. Kulüp başkanımız bizi hırsızlıkla itham etti. Biz hırsız da değiliz, sinyalci de değiliz. Biz kupalara, mazilere sahip çıkacak insanlar istiyoruz kulübümüzün başında. Hepimiz Kocaelispor’a sahip çıkmak için toplandık. Son kez Engin Koyun başkanımıza söylüyoruz; Kocaelispor’u seviyorsan, Kocaelispor’u bırak. Düşürdüğün yerden çıkardın. Yaptığın hizmetlerden ötürü sana teşekkür ediyoruz. Bir an önce Kocaelispor’u bırakıp gitmeni istiyoruz” dedi. KOCAELİ - İHA

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