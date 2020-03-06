Türkiye ikincisi oldu

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, spordaki başarısını sürdürüyor. Atletizm dalında geçtiğimiz hafta Balıkesir’de gerçekleşen Türkcell Türkiye Kros Ligi Şampiyonası’nda Darıca Belediyesi hem bireysel hem de takım halinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi odu.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, sporda gösterdiği başarıyı devam ettiriyor. Karatede ulusal ve uluslararası müsabakalarda elde ettiği derecelerle Darıca’nın ve Türkiye’nin gururu olan Darıca Belediyesi, atletizm alanında da başarısını sürdürüyor. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın da büyük önem verdiği ve her fırsatta destek verdiği Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, geçtiğimiz hafta Balıkesir’de gerçekleşen Türkcell Türkiye Kros Ligi Şampiyonası’nda kürsüye çıkma başarısı gösterdi.

TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDULAR

Atletizmde Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü, geçtiğimiz hafta Balıkesir’de gerçekleşen Türkcell Türkiye Kros Ligi Şampiyonası’nda hem bireysel hem de takım halinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi odu. Darıca Belediyesi sporcusu Ömer Amaçtan bireyselde ikinci olurken takım sıralamasında da Darıca Belediyesi Fenerbahçe’nin ardından ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. Üçüncülüğü ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi elde etti.

BAŞKAN BIYIK TEBRİK ETTİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da başarılı sporcuları tebrik ederek “Darıca Belediyesi olarak sporun her branşına destek vermeye ve yatırım yapmaya devam edeceğiz. Atletizm takımımızın Türkiye ikincisi olması bizleri gururlandırdı. Kulüp Başkanımız Hüsamettin Ergül nezdinde antrenörlerimizi ve sporcularımızı kutluyorum. Darıca’da daha fazla gencimizin sporla tanışması için canla başla çalışacağız. Farklı branşlarda da takımlarımızı oluşturarak sporcu yetiştireceğiz” diye konuştu.