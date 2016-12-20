Umutlar Yeni Yıla

Gebzespor, Edirne deplasmanındaki yenilgiyle sezonun ilk yarısını tamamladı. Lider Ergene ile arasındaki puan farkı 6 olan ekibimiz yeni yılda şampiyonluk kovalayacak. Gebzespor Erol Ortakçı ile yeni bir döneme girecek.

21 PUAN TOPLADIK

Gebzespor’da Edirne deplasmanında alınan yenilgiyle birlikte sezonun ilk yarsısı tamamlanmış oldu. Ligi lider Ergene’nin ardından 6 puan geride tamamlayan mor beyazlılar ligin ikinci yarısında rakipleri ile arasındaki puan farkını kapayarak şampiyonluğa adını yazdırmak adına mücadele edecek. Mor beyazlılar, ligin ilk yarısında 6 galibiyet 3 beraberlik 3 de yenilgi yaşarken iç sahada hiç yenilmezken deplasmanlarda kayıp yaşadı.

UMUDUMUZU KORUYORUZ

Musa Cengiz Demir yönetimiyle başladığı ligin ilk yarısına teknik direktör Erol Çağlın ile yola devam etme kararı alan yönetim ligin ikinci yarısına ise başarılı teknik adam Ergün Ortakçı ile devam edecek. Ortakçı önümüzdeki Perşembe günü takımla çalışmalara start verecek. 2017 senesinde mutlu sona ulaşmak ve özlediği şampiyonluğa kucak açmak isteyen Gebzespor, sezon sonunda ipi göğüslemenin umudunu taşıyor. Refik Sıla GÜVENÇ