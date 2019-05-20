Yaz Okulları Kayıtları Başladı

Futbol, basketbol, voleybol, yüzme, jimnastik, karate, müzik, resim, drama branşlarında açılacak yaz spor okulu kayıtları bilgi evleri ve anne çocuk kulüplerine, yüzme branşı kayıtları ise yarı olimpik yüzme havuzunu yapılacak.13 Haziran’da son bulacak kayıtlar için nüfus cüzdanı fotokopisi, bir adet fotoğraf, başvuru formu ve ikametgâh gerekiyor. Eğitimler, Bilgievleri, kapalı spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleşecek.

17 HAZİRAN’DA BAŞLAYACAK

13 Haziran’da kayıtların sona ermesinin ardından 17 Haziran’da Yaz okulları başlayacak ve 2 Ağustos’ta sona erecek. Yaz okulu kapsamında anne çocuk kulüplerine 2013-2014 doğumlu çocuklar kayıt yaptıracak ve Kur’an-ı Kerim eğitiminin yanı sıra çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler de yapabilecekler.

BİLGİEVLERİNDEN FAYDALANACAK ÖĞRENCİLER

1. sınıftan 8. sınıfa kadar tüm öğrencilerin faydalanabileceği bilgievlerinden,1. sınıflar Kur'an-ı Kerim derslerinin yanı sıra okuma yazma dersleriyle de eğitimlerine katkı sağlayacaklar.2 ile 8. sınıf arası öğrenciler de diğer ders ve etkinliklerden istediklerini seçebilecekler.

RAMAZAN’DA HAVUZ YETİŞKİNLERE ÜCRETSİZ

Öte yandan Ramazan ayı boyunca yetişkin bay ve bayanlara yarı olimpik yüzme havuzu ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz bayan seansları; Salı, Perşembe ve Pazar günleri 22.00-23.00, 23.00 - 24.00 ve 24.00 - 01.00 saatleri arasında.

Ücretsiz Bay Seansları ise Çarşamba, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - 23.00, 23.00 - 24.00 , 24.00 - 01.00 saatleri arasında gerçekleşecek.



