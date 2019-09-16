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Yelken: 2019 EUROSAF Avrupa Pirat Şampiyonası

2019 EUROSAF Avrupa Pirat Şampiyonası, Kocaeli'de başladı.

Yelken: 2019 EUROSAF Avrupa Pirat Şampiyonası

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:35

Bayramoğlu Yelken ve Su Sporları Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşen şampiyonaya Türkiye, Bulgaristan, İsviçre, Hollanda, Almanya, Çekya ve Macaristan'dan 116 sporcu katılıyor.

Açılış seremonisinde katılımcı ülkelerin bayrakları milli marşlar eşliğinde göndere çekildi.

Sporcu ve katılımcılar, daha sonra Bayramoğlu Plajı'na yürüdü.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır bu şampiyonaya hazırlandıklarını belirterek, bu sınıfta yetişkinlerin ağırlıkta olduğunu söyledi.

Milli takımdaki sporcuların keyiflerinin yerinde olduğunu ifade eden Akdurak, başarılı bir şampiyona geçireceklerine inandığını dile getirdi. 

Akdurak, takımın son hazırlıklarını yaptığını aktararak, "Yarışları bekliyoruz. Bu sınıfta yarışanlar denizden hiç kopmayan, yelkeni çok seven tecrübeli isimler. Güzel yarış izleyeceğiz. Milli takım olarak hedefimiz madalya kazanmak." diye konuştu. 

Şampiyona, 21 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.



AA
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