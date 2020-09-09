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Yüz gençleştiren uygulama “Frozen Face”

Yaş ilerledikçe ciltte görülen kırışıklıklar, genetik faktörlerin yanı sıra alışkanlık haline getirdiğimiz mimikler, az su tüketmek, sigara gibi zararlı alışkanlıklar gibi olumsuz koşulların sonucudur. İlerleyen yaş faktörü ile bozulan cildimizdeki kırışıklıklar,deformasyon ve sarkmalar yeni teknolojilerin ışığında cerrahi müdehaleye gereksinim duymadan çözülmesini sağlayan yeni nesil teknolojileri yaşamlarımızın bir parçası haline getirdi.

Yüz gençleştiren uygulama 'Frozen Face”

09 Eylül 2020 Çarşamba 12:55

Cerrahi olmayan, cerrahi uygulamalara alternatif bir yöntem olarak yüzde anında dolgu ve botoks etkisi yaratan iğnesiz bir uygulama olan ‘Frozen Face’, soğuk başlıklı elektro porasyon denen iki etaptan oluşan bir lifting-antiaging ve sıkılaşma bakımı olarak öne çıkmaya başladı. Her yaşta güvenle uygulayabileceğiniz bu yöntemle 10 yaş gençleşeceğinizi belirten Bouquet Beauty Lab sahibi güzellik uzmanı Buket Aydın yaptığı açıklamada “Radyo frekans ısısıyla birleşen bu uygulamada ilk etapta kolajen doku uyarılıyor ve ısı yardımıyla cildi sıkılaştırıyor. İkinci etapta ise elektro porasyon ile deri üzerinde mikro kanallar açılarak cildin ihtiyacı olan serumlar, cildin alt katmanlarına iletiliyor. Böylelikle kısa bir süre zarfında cilde gerekli nem de sağlanmış oluyor. Yüz germe ameliyatlarına alternatif sayılabilecek bu uygulama, operasyon düşünmeden önce kişilerin mutlaka tercih etmesi gereken bir yöntem. Tüm yüzde lifting, ince kırışıklıkların açılması, kalın kırışıklıkların ise hafifletilmesi, nazolabiel çizgilerin dolması ve deride genel anlamda sıkılaşma, gençleşme ve ışıltı sağlanması için tercih edilebilecek toplamda 4 seanslık yöntemlerden biri. Uygulamada kullanılan dört ayrı serum var. Bunlardan biri yaş sebebiyle ortaya çıkan lekelenmeler üzerinde oldukça etkili ve çok iyi sonuçların alındığı bir uygulama. Kişinin ihtiyacına göre her seansta farklı serumlarla ilerleniyor.” diyor.
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