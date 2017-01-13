Zafer inananlarındır!

HEDEF 3 PUAN

Gebzespor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Hereke Yıldız deplasmanına odaklandı. Sezonun ikinci yarısına iyi başlamak isteyen ekibimiz tüm planlarını galibiyet üzerine kurarken deplasmandan iyi bir skorla dönmeyi amaçlıyor. Teknik Direktör Ergun Ortakcı yönetiminde çalışan ekibimizde özellikle yeni transfer Jaba’nın kısa zamanda takım arkadaşlarıyla olan iletişimi gözlerden kaçmıyor. Ekibimiz hazırlıklarına bugün de devam edecek.

İYİ BAŞLAMAK İSTİYOR

Bir sonraki hafta sahasında ağırlayacağı Ergene karşılaşması öncesi kayıp istemeyen ekibimiz, deplasmanda da olsa rakibini yenmek isterken tıpkı ligin ilk yarısında olduğu gibi kazanan taraf olmak amacında. Saha dezavantajına rağmen galibiyetten başka seçeneği bulunmayan camia, kazanarak bir seri yakalamak amacını taşırken oyuncular maçın bilincinde olduklarını ve sezonun ikinci yarısına kazanarak başlamak istediklerini kaydediyorlar.



Refik Sıla GÜVENÇ