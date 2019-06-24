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10 bin çiftçiye, ücretsiz danışmanlık ve veterinerlik hizmeti

Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılıkta üretimi geliştirmek için 9 bin 900 üreticiye yüzde 50 hibeli Tarım ve Hayvancılık malzeme ve üretim materyali desteğinde bulundu.

10 bin çiftçiye, ücretsiz danışmanlık ve veterinerlik hizmeti

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:42


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, 9 bin 900 çiftçiye meyve, sebze, yem bitkisi, örtü altı yetiştiriciliği, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık konularında yüzde 50 hibeli desteklemelerde bulunuyor. Bunun yanı sıra destekte bulunulan çiftçilere, Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri ve veteriner hekimler tarafından ücretsiz tarım danışmanlığı ve koruyucu veteriner hekimlik hizmetleri veriliyor.

 

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ KÖYLERDE

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı ziraat mühendisleri köy köy geziyor. Çiftçilere ait tarımsal üretim alanlarını kontrol eden ziraat mühendisleri, budama, aşılama ve ilaçlama, toprak analizi ve doğru gübreleme, bitki hastalık ve zararlıları ile mücadele yöntemleri, tarımsal sulama, organik tarım, pazarlama ve yerel tohumlarının korunması konularında uygulamalı olarak yerinde teknik bilgi veriyor.

 

VETERİNER HEKİMLER BİLGİLENDİRİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destek verdiği hayvancılık ile uğraşan çiftçilere ise Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne bağlı çalışan veteriner hekimler ziyaret ediyor. Veteriner hekimler hayvansal üretim yapan çiftçilere sağlık koşullarına ve hayvan refahına uygun üretim yapabilmesi için veteriner koruyucu hekimliğe yönelik çalışmalar yapılıyor.

 

VERİM ARTTIRACAK ÇALIŞMALAR

Ahır, ahıl, kümes gibi hayvancılık işletmelerinin hijyen ve fiziki koşulları, veteriner hekimler tarafından inceleniyor. Hayvan besleme, rasyon hazırlama, silaj yapımı, yem katkı maddeleri, gübre yönetimi, süt - besi sığırı, koyun - keçi ve kanatlı yetiştiriciliği konularında ve hayvan hastalıklarının önlenmesi için alınması gereken tedbirler ile ilgili yerinde uygulamalı olarak bilgilendirme yapılıyor. Yapılan bu çalışmalar ile modern hayvancılık tekniklerinin yaygınlaştırılması, hayvan sağlığının korunması, verim ve hayvan sayılarının artırılması hedefleniyor.

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