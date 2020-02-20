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2019’DA 40 BİN TON ÇÖP

Kartepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 7/24 hizmetlerine devam ediyor. Belediye ekipleri 2019 yılında Kartepe genelinde 40 bin 162 ton 176 kg evsel atık topladılar.

2019'DA 40 BİN TON ÇÖP

20 Şubat 2020 Perşembe 09:38

 Yeşili koruyan ve doğaya önem veren Kartepe Belediyesi gece-gündüz ilçe genelinde hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın çevre hassasiyeti doğrultusunda çalışmalarına devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri 2019 yılında ilçe genelinde 6 bin 92 sefer yaparak 40 bin 162 ton 176 kg evsel atık topladı.

 

ORGANİZE EKİP ÇALIŞMASI

Belediye ekipleri tarafından Ocak ayında 3 bin 162 ton 140 kg, Şubat ayında 2 bin 747 ton 600 kg, Mart ayında 3 bin 6 ton 230 kg, Nisan ayında 2 bin 964 ton 620 kg, Mayıs ayında 3 bin 352 ton 380 kg, Haziran ayında 3 bin 540 ton 131 kg, Temmuz ayında 3 bin 859 ton 600 kg, Ağustos ayında 4 bin 152 ton 866 kg, Eylül ayında 3 bin 517 ton 383 kg, Ekim ayında 3 bin 467 ton 440 kg, Kasım ayında 3 bin 101 ton 440 kg, Aralık ayında 3 bin 290 ton 346 kg evsel atık toplandı.

 

KOCAMAN; “TEMİZLİK KİRLETMEMEKLE BAŞLAR”

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kartepemiz turizmin yükselen yıldızıdır. Ülkemizin turizm bakımından önemli bir merkezi durumuna gelen Kartepemizin daha temiz bir çevreye sahip olması için ekiplerimiz gece-gündüz çalışmaktadırlar. Ekiplerimizin bu özverili çalışmaları hemşehrilerimizin de destekleri ve duyarlılıkları ile aralıksız devam edecektir. Temizlik kirletmemekle başlar” açıklamasında bulundu.

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