Oğuz Türklerinin Çepni boyu tarafından 800 yıl önce kurulan Giresun Espiye karaovacık yaylasının canlı şahitlerinden, yayla pazarının ilk esnaflarından kurugeriş köyünden 82 yaşındaki Hayri Danacı www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı yayında belgesel tadında söyleşi yapıyoruz.
800 YILLIK TARİHİ KARAOVACIK YAYLASINDAN CANLI YAYIN
Oğuz Türklerinin Çepni boyu tarafından 800 yıl önce kurulan Giresun Espiye karaovacık yaylasının canlı şahitlerinden, yayla pazarının ilk esnaflarından kurugeriş köyünden 82 yaşındaki Hayri Danacı ile belgesel tadında söyleşi yapıyoruz.
Oğuz Türklerinin Çepni boyu tarafından 800 yıl önce kurulan Giresun Espiye karaovacık yaylasının canlı şahitlerinden, yayla pazarının ilk esnaflarından kurugeriş köyünden 82 yaşındaki Hayri Danacı www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com canlı yayında belgesel tadında söyleşi yapıyoruz.