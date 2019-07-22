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Başaran Ailesinin acı günü

Gebze eşrafından Mustafa Hadi Başaran vefat etti

Başaran Ailesinin acı günü

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:11

Gebze Ticaret Odası Eski Başkanı İbrahim Başaran'ın abisi, Mehmet Başaran ve Gülseren Kirmani'nin babası Mustafa Hadi Başaran vefat etti. Başaran ailesinin en yaşlı üyesi olan ve 89 yaşında vefat eden Mustafa Hadi Başaran'ın cenazesi, yarın Çoban Mustafa Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Gebze Mezarlığı'na defnedilecek.

Gebze Gazetesi ve İlim Kültür Tarih ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi İKTAV Belgesel Yayıncılık(www.iktav.com) olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz.


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