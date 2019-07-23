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Başaran son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa Hadi Başaran'ın cenazesi toprağa verildi

Başaran son yolculuğuna uğurlandı

23 Temmuz 2019 Salı 15:18

Gebze Eşrafından, Gebze Ticaret Odası Eski Başkanı İbrahim Başaran’ın abisi, Gebze Belediyesi eski meclis üyesi Mehmet Başaran ve Gülseren Kirmani'nin babası Mustafa Hadi Başaran'ın cenazesi son yolculuğuna uğurlandı.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Mustafa Hadi Başaran için Çoban Mustafa Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze törenine AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık ve Cemil Yaman, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, siyasi parti ve STK temsilcileri, işadamları, aile yakınları ve Gebzeliler katıldı.

Mustafa Hadi Başaran'ın naaşı Çoban Mustafa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Osmanyılmaz Aile Kabristanlığına götürüldü.

Biz de Gebze Gazetesi olarak Mustafa Hadi Başaran’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz



Mustafa Hadi Başaran'ın cenaze töreni videsu için linke tıklayın

https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/390035991630582/

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