Başkan Büyükakın, Kandıra’da şehit annesini ziyaret etti

“ŞEHİTLERİMİZE VE GAZİLERİMİZE BORÇLUYUZ”
“Vatan toprağı ve bayrağı için her daim şehit olmayı göze almış milletimiz, bu topraklarda ilelebet yaşayacaktır” diyerek duygularını aktaran Başkan Büyükakın, “Bu coğrafyada güvenle yaşayabiliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onlar şanlı bir mücadele verdiler, hala da askerimizle, polisimizle ve tüm emniyet güçlerimizle vermeye devam ediyoruz. Vatan ve bayrak için bir an bile tereddüt etmeden canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize borçluyuz. Bu borcu da ancak ülkemiz ve şehrimiz için çok ama çok çalışarak ödeyebiliriz. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” diyerek açıklamalarını sonlandırdı. Ziyaret gerçekleştirilen samimi sohbetin ardından tamamlandı.