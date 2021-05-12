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Başkan Büyükakın, Kandıra’da şehit annesini ziyaret etti

Başkan Büyükakın, 1993'te Şırnak'ta şehit düşen Ahsen Budak’ın emaneti olan annesi Müzeyyen Budak’ı Kandıra’nın İncecik köyündeki evinde ziyaret etti.

Başkan Büyükakın, Kandıra'da şehit annesini ziyaret etti

12 Mayıs 2021 Çarşamba 19:11

 Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 1993'te Şırnak'ta şehit düşen Ahsen Budak’ın emaneti olan annesi Müzeyyen Budak’ı Kandıra’nın İncecik köyündeki evinde ziyaret etti. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, AK Parti İlçe Başkanı Erol Ölmez ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık’ın da yer aldığı ziyarette, Muzeyyen Budak ile sohbet eden Başkan Büyükakın, “Mekânı cennet olsun. Bağımsızlığımız ve hürriyetimiz için bir an bile tereddüt etmeden canını veren şehitlerimizi ve gazilerimizi sevgi, minnet ve hürmetle bir kez daha anıyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Şehitlerimizin geride bıraktığı emanetlere de sahip çıkıyor, onları ziyaret ederek dualarını alıyoruz” dedi.

 

“ŞEHİTLERİMİZE VE GAZİLERİMİZE BORÇLUYUZ”

“Vatan toprağı ve bayrağı için her daim şehit olmayı göze almış milletimiz, bu topraklarda ilelebet yaşayacaktır” diyerek duygularını aktaran Başkan Büyükakın, “Bu coğrafyada güvenle yaşayabiliyorsak bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Onlar şanlı bir mücadele verdiler, hala da askerimizle, polisimizle ve tüm emniyet güçlerimizle vermeye devam ediyoruz. Vatan ve bayrak için bir an bile tereddüt etmeden canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize borçluyuz. Bu borcu da ancak ülkemiz ve şehrimiz için çok ama çok çalışarak ödeyebiliriz. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” diyerek açıklamalarını sonlandırdı. Ziyaret gerçekleştirilen samimi sohbetin ardından tamamlandı.

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