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Başkan Büyükgöz’ün Gençlere Armağanı

Konsept Parkların İlki Barış’ta Açıldı

Başkan Büyükgöz'ün Gençlere Armağanı

20 Kasım 2022 Pazar 20:42


Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli çocuklara ve gençlere armağanı olan yeni nesil konsept parklarından ilki Barış Mahallesi’nde, düzenlenen törenle hizmete girdi. Başkan Büyükgöz ve protokol; parkın açılış kurdelesini çocuklar ve gençlerle birlikte kesti.  


Gebze’nin ilk konsept parkı, düzenlenen törenle açıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün Gebzeli çocuklara ve gençlere armağanı olan yeni nesil konsept parklarından ilki Barış Mahallesi’nde hizmete girdi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Mahalle Muhtarı erol Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener Doğan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, ilçe protokolü ve mahalle sakinleri katıldı.  Çocuk oyun gruplarının yanı sıra mini futbol, basketbol sahaları, spor ve fitness alanları, gezi ve dinlenme alanları, kamelyanın yer aldığı 7 adet yeni nesil konsept parklarının ilkini Barış Mahallesi’nde hizmete alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz törende yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin güven içerisinde zaman geçirebileceği, oyun oynayabileceği, spor yapabileceği yeşil alan ve parklara ayrı bir önem veriyoruz. 

YENİ NESİL PARKLAR HAYIRLI OLSUN 

Bu kapsamda başlattığımız çalışmalarla 19’u klasik formatta 7’si yeni nesil konsept park olmak üzere Gebzemize 26 yeni park kazandırdık. 8 Parkımızı da baştan aşağıya yenileyerek çocuklarımızın hizmetine sunduk. Konsept parkımızın açılışına hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Spor alanlarıyla zenginleştirdiğimiz konsept parklarımızın asıl sahibi gençlerimize, çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit de konsept parkın Gebze’ye hayırlı olması temennilerini ileterek Başkan Büyükgöz’e ve ekibine de çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi. Konuşmaların ardından Başkan Büyükgöz ve protokol parkın açılış kurdelesini çocuklar ve gençlerle birlikte kesti.  

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