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Başkan Çiftçi talepleri dinledi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova’da faaliyet gösteren il dernek başkanlarıyla bir araya geldi. Dernek başkanlarıyla merkez sosyal tesislerde düzenlenen toplantıda buluşan Başkan Çiftçi, belediyenin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgiler verdiği dernek başkanlarının görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Başkan Çiftçi talepleri dinledi

08 Temmuz 2020 Çarşamba 11:47

Çayırova’nın kültürel zenginliği olan il dernek başkanlarıyla uzun bir aradan sonra yeniden bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Çiftçi, birlikte yol yürüdükleri dernek başkanlarıyla istişareye önem verdiklerini söyledi.

 

BİR YILDA YAPILANLARI ANLATTI

Belediyenin bir yıl içinde yaptığı çalışmalarla ilgili başkanlara bilgiler aktaran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, şeffaflığa, eşitliğe ve tasarrufa büyük önem veriyoruz. Kaynaklarımızı etkin ve verimli bir şekilde kullanarak halkımızın kaliteli hizmet alması için çalışıyoruz. ”dedi.

 

ŞEHRİMİZLE İLGİLİ PLANLAR YAPTIK

Derneklerin kentin kültür elçileri, omurgası ve özü olduğunu ifade eden Başkan Çiftçi,” Şehrimizi daha iyi bir noktaya taşımak için kısa, orta ve uzun vadeli planlar yaptık ve çalışmalarımız devam ediyor. Çayırova gelecekte nasıl bir şehir olacak? Bunanla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Şehrin ihtiyaçları noktasında tespitlerimizi yaptık. Kısa vadede en önemli ve öncelikli ihtiyacımız hastane. Göreve geldikten hemen sonra hastanenin yerini daha merkezi bir noktaya taşıdık. Zemin etüt çalışması yapıldı. İnşaatın başlaması için süreci yakından takip ediyoruz. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz projelerimizin bazılarını hayata geçirdik. Projelerimizin teknik çalışmalarını tamamladık. Çayırova’nın gelecekte öngörülen nüfusuna göre ilçede ihtiyaç olan okul yerleriyle ilgili de çalışma yapıyoruz. ”şeklinde konuştu.


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