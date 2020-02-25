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Bir yılda 380 ton çöp

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, İzmit Körfezi’nde gemi atıkları alımı faaliyetlerini yürütürken körfezin korunması ve temizliği için deniz yüzeyi temizleme tekneleri ile bir yılda deniz yüzeyinden 380 ton çöp topladı.

Bir yılda 380 ton çöp

25 Şubat 2020 Salı 14:58

Körfeze giren gemilerin atıklarını toplama işini iki adet atık alım gemileri ile başarıyla yürüten İZAYDAŞ, 3.409 gemiye fiilen atık alım hizmeti ile 12.725 m3 atık toplayarak körfezin temizlenmesine önemli ölçüde katkı sağlıyor.

4 ADET TEKNEYLE TEMİZLENİYOR

Deniz yüzeyinde bulunan evsel yüzer katı atıkların toplanması (içecek kutusu, şişe, kâğıt, sert köpük, vb.) doğal çöp sayılabilecek ağaç dalları, yapraklar vb. çöplerin, sızıntı ve kimyasal yayılma yapmayan endüstriyel katı atıkların toplanması amacıyla İZAYDAŞ, dört adet deniz yüzeyi temizleme teknesi ve kontrol botu ile İzmit Körfezi’nde hizmet vermeye devam ediyor.

DENİZ UÇAĞI İLE ETKİN DENETİM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın kontrolünde, İZAYDAŞ, dört adet deniz yüzeyi temizleme teknesi ile de bir yılda 380 ton çöp toplayarak İzmit Körfezi’nde oluşabilecek fiziksel kirliliğin önüne geçmiş oldu. İZAYDAŞ’ın denetleme filosundaki deniz uçağı ise bir yılda 206 saatlik uçuş ile sadece İzmit Körfezi değil Marmara Denizi, içme suyu havzaları ve olası orman yangınlarını denetledi. Deniz uçağı, deniz kirliliğini anlık olarak merkeze bildirirken oluşabilecek orman yangınlarını gözlemliyor ve içme suyu havzalarının kontrolünü de sağlıyor.

BÜYÜKAKIN: “ÖNEMLİ HİZMETLER”

Körfezin temizlenmesi için dört koldan gerçekleştirilen çalışmalara büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Geçmişten bugüne bizim en önemli çalışmalarımız çevreye ve denizlerimize yaptığımız hizmetler olmuştur. Körfezimizin havadan ve denizden denetimini sağlıyoruz. Denizimizi kirletenlere ciddi yaptırımlar uyguluyoruz. Ayrıca özel donanımlı teknelerimizle deniz üzerindeki çöpleri de temizliyoruz” dedi. 
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