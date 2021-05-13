Büyükşehir’den Çölyak ve PKU hastalarına özel erzak kolisi

Koronavirüs salgını boyunca ihtiyaç sahibi olan binlerce vatandaşımıza erzak kolisi desteği veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çölyak ve PKU hastalarını unutmadı. Büyükşehir, Çölyak ve PKU hastaları için makarnadan una, bisküviden çikolataya kadar bu alanda zengin içeriğe sahip kolileri hastaların adreslerine ulaştırıyor.

GLÜTENSİZ GIDALAR

Çölyak hastalığı (ya da Gluten Enteropatisi), bağırsaklardaki sindirimi sağlayan villus [tüysü oluşumlar] denilen yapıların bozulmasına sebep olan ve dolayısıyla da yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyen ve ince bağırsakta hasarlar oluşturan bir sindirim sistemi hastalığı. Bu hasara buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tahılların içerisinde bulunan glüten isimli bir protein neden olduğu için bu hastaların glütensiz gıdalarla beslenmeleri gerekiyor. Genetik bir hastalık olan çölyak hastalığı, yaşamın her hangi bir bölümünde ortaya çıkabiliyor. Fenilketonüri (PKU) ise hem anne hem de babadan genler yoluyla geçen kalıtsal bir amino asit metabolizma bozukluğu. Kandaki fenilalanin düzeyinin artması ile meydana gelen bu hastalığa yakalananlara fenilalaninden kısıtlı diyet verilmesi gerekiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli ilinde ikamet eden Çölyak ve PKU tanısı alan bireylere destek olmak amacıyla, bu bireylerin tüketebilecekleri gıdalardan oluşan zengin içeriğe sahip gıda kolileri dağıtıyor.





ÇÖLYAK VE PKU HASTALARI İÇİN AYRI AYRI KOLİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Çek-İlet uygulaması üzerinden gönderilen hastalara ait belgeler, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından değerlendiriliyor. Çölyak hastalarına uygun olan gıdalar bir kolide, PKU hastalarına uygun gıdalar farklı bir kolide olacak şekilde hazırlanan erzak kolileri, tespit edilen hastaların adreslerine teslim ediliyor.