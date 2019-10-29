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Büyükşehir’den osteoporoz için farkındalık semineri

Büyükşehir Belediyesi Dünya Osteoporoz gününe istinaden farkındalık semineri düzenlendi.

Büyükşehir'den osteoporoz için farkındalık semineri

29 Ekim 2019 Salı 10:03

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Dünya Osteoporoz gününe istinaden Kocaeli Üniversitesi işbirliği ile farkındalık semineri düzenlendi. Seminerde Osteoporozun (Kemik Erimesi) erken teşhisle tedavi edilebilen bir hastalık olduğu bilgisi verildi.

 

ÜCRETSİZ SEMİNER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü, Dünya Osteoporoz gününe nedeniyle bir seminer düzenledi. Kocaeli Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen farkındalık semineri Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirildi. Seminere konuşmacı olarak Kocaeli Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Prof. Dr. Zeynep Cantürk konuşmacı olarak katıldı.

 

200 KİŞİYE EĞİTİM

Yaklaşık 200 katılımcıya Osteoporoz (Kemik Erimesi) hakkında bilgiler veren Cantürk; “Osteoporoz görünmezdir, kemikler kırılana kadar belirgin bir belirtisi yoktur. Osteoporoz kırıkları dünyada 50 yaş üzeri her üç kadından birinde, 50 yaş üzeri erkeklerde ise beş erkekte bir görülmektedir. Osteoporozla ilişkili kırıkların kalça, omurga, el bileği gibi kemiklerde görüleceği gibi vücudumuzdaki diğer kemiklerin kırılmasının da habercisidir. Bu yüzdendir ki hastalığın hemen teşhis edilip tedavinin bir an önce başlaması gerekmektedir. Ama osteoporoz korkulacak bir hastalık değildir” dedi.

 

KATILIMCILARA SÜT İKRAM EDİLDİ

Osteoporozun hayatımızın erken yaşlarından itibaren yapacak olduğumuz yaşam tarzımızdaki değişikliklerle önlenebileceğine dikkat çekilen seminerde, erken evrede tanı konulmasının önemli olduğu belirtildi. Hastalık tanısının ardından gündelik hayatlarda değişiklik yapılarak ve düzenli spor ile osteoporozun tedavi edilebileceği bilgisi verildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce verilen seminerin ardından katılımcılara süt ikram edildi.

 

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