Çayırova ve Gebze’de yol ihalesi

Kocaeli’nin tüm ilçelerinde yolların daha kaliteli ve modern olmasını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarına 2020 yılında da devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, Çayırova ve Gebze ilçelerindeki yolların bakım, onarım ve yenilemesi için ihaleye çıktı. Yıl boyunca sürecek olan yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile yolların daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

İHALEYE 15 FİRMA TEKLİF VERDİ

2020 yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında her iki ilçede 69 bin 650 ton asfalt, 9 bin ton asfalt yama, 33 bin metrekare parke ve 30 bin metre bordür işleri yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit ilçesindeki ana hizmet binasında yapılan ihaleye 15 firma teklif verdi. İhalede en yüksek teklifi 36 milyon 372 bin TL ile Metafor İnşaat verirken en düşük teklifi Simge Mat 25 milyon 920 bin TL ile verdi.