Çayırova ve Gebze’de yol ihalesi

Kocaeli’nin tüm ilçelerinde yolların daha kaliteli ve modern olmasını sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarına 2020 yılında da devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, Çayırova ve Gebze ilçelerindeki yolların bakım, onarım ve yenilemesi için ihaleye çıktı. Yıl boyunca sürecek olan yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları ile yolların daha konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.
İHALEYE 15 FİRMA TEKLİF VERDİ
2020 yol bakım, onarım ve yenileme çalışmaları kapsamında her iki ilçede 69 bin 650 ton asfalt, 9 bin ton asfalt yama, 33 bin metrekare parke ve 30 bin metre bordür işleri yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit ilçesindeki ana hizmet binasında yapılan ihaleye 15 firma teklif verdi. İhalede en yüksek teklifi 36 milyon 372 bin TL ile Metafor İnşaat verirken en düşük teklifi Simge Mat 25 milyon 920 bin TL ile verdi.
|
FİRMA
|
TEKLİF
|
Simge Mat
|
25 milyon 920 bin TL
|
Kar Asfalt Yol
|
27 milyon 790 bin TL
|
Kozlu İnş.
|
29 milyon 137 bin TL
|
Miraç İnş.
|
29 milyon 416 bin TL
|
Emay Mimar. İnş.
|
29 milyon 488 bin TL
|
Semih Atik – Semak İnş.
|
29 milyon 637 bin TL
|
Yağışan İnş. + Karanfil İnş.
|
30 milyon 984 bin TL
|
Bahaş İnş.
|
31 milyon 881 bin TL
|
SYA Altyapı İnş.
|
32 milyon 39 bin TL
|
İBM İnş. + İlpet Petrol İnş.
|
33 milyon 839 bin TL
|
Pınar İnş.
|
34 milyon 267 bin TL
|
Egecan İnş.
|
34 milyon 449 bin TL
|
Doğan İnş.
|
34 milyon 873 bin TL
|
Tuner İnş. + Yekta İnş.
|
35 milyon 947 bin TL
|
Metafor İnş.
|
36 milyon 372 bin TL