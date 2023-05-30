Eğitim Uzmanı Uyardı: Sınavlara Hazırlanırken Sabahlamak Doğru Değil

17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS için geri sayım başladı. Sınava bir aydan kısa bir süre kalması sebebiyle öğrenciler son hazırlıklarını hızla tamamlaya çalışıyor. Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Engelliler için Gölge Öğreticilik Bölüm Başkanı ve Aile Danışmanı Ögr. Gör Barış Tuncer de bu süreçte dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çekti.

"Sınava az bir zaman kaldığını düşünerek sizi rahatlatan etkinliklerden vazgeçmeyin"

Öğrencilerin kendilerini motive etmesi gerektiğini aktaran Tuncer, "Üniversite sınavına hazırlanma amacınızın ve sınavın sizin için anlamının ne olduğunu sık sık kendinize hatırlatın. Sizi rahatlatan faaliyetlere mutlaka zaman ayırın. Sınava az bir zaman kaldığını düşünerek sizi rahatlatan, gevşeten etkinliklerden vazgeçmeyin. Bu etkinlikler özellikle kaygı ve stresin azaltılması konusunda size yardımcı olacaktır ancak sakatlanmanıza ayol açacak, ağır egzersizlerden kaçının" dedi.

"Çay ve kahve tüketimini azaltın"

Sınavlara hazırlanırken tüketilen besinlerin de önemli olduğuna vurgu yapan Tuncer, bu dönemde öğrencilerin yağlı, tuzlu ve şekerli besinleri tüketmeyi azaltarak, meyve ve sebze tüketimine ağırlık vermeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca öğrencilerin kafein içeren kaygı düzeyini artıran, uyku düzenini bozan çay, kahve, kola gibi içecekleri daha az tüketmesi gerekiyor.

Her sabah güne mutlaka kahvaltı ile başlanılmasını gerektiğini belirten Tuncer, sınav günü kahvaltıda tüketilenden farklı bir yiyecek yenmemesi gerektiği hatırlatmasında bulundu.

"Gece geç saatlerde kadar ders çalışmak veriminizi düşürür"

Sınava az bir süre kala sanılanın aksine sabahlamanın doğru olmadığının altını çizen Tuncer, "Yeterli ve düzenli uykuya büyük özen gösterin. Sınav günü saat kaçta kalkacaksanız şimdiden kendinizi bu saatte kalkmaya alıştırın. Günde 9 saatten fazla, 8 saatten az uyumayın. Gece geç saatlerde kadar ders çalışmak veriminizi düşürür. Bu süreçte çok katı, uygulamakta zorlanacağınız ders çalışma programları yapmayın. Programa uyamadığınızda motivasyonunuz düşebilir, çalışma isteğiniz azalabilir. 45-50 dakika ders çalışmak ve 10 dakika ara vermek ders başarısı için ideal bir yöntemdir. Bu süreçte sosyal ilişkilerin sürdürülmesi de oldukça önemli" şeklinde konuştu.

Stres altındayken, kaygılıyken destek ve yardımcı olan, rahatlatan insanlarla vakit geçirmenin kaygıyı azaltacağını söyleyen Tuncer, sürekli sınavdan bahseden, özellikle sınav hakkında olumsuz konuşan insanlarla da sohbete ara verilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

"Bütün hayatımız birkaç saatlik bir sınava bağlı biçimindeki ifadelerden kaçının"

Tuncer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sınavı bir an önce olup bitmesini ve kurtulmak istediğiniz bir durum olarak değerlendirmeyin. 'Bütün hayatımız birkaç saatlik bir sınava bağlı' biçimindeki ifadelerden kaçının. Bu tarz cümleler sınava karşı olumsuz bir tutum, direnç geliştirmenize sebep olur. Bu durum ders çalışmanızı, sınava hazırlanma isteğinizi olumsuz etkiler. Unutmayın hayattaki hiçbir sınav sizin kişisel değerinizi belirleyemez. Siz sınavlardan bağımsız olarak saygı, sevgiye layık değerli bir varlıksınız. Sınavı olumlu düşüncelerle eşleştirin. Örneğin istediğiniz okulda, üniversitede eğitim görmek, yeni arkadaşlıklar, parlak bir gelecek gibi olumlu düşüncelere yönelin. Sınavı hayallerinize ulaşmanın bir aracı olarak değerlendirin"

Kaygılı olunan zamanlarda 4-7-8x7 nefes egzersizini uygulanmalı

Kaygılı olmanın belirli bir seviyeye kadar normal olduğunu belirten Tuncer, kaygının giderek arttığı durumlarda rahatlamak için 4-7-8x7 nefes egzersizini uygulamanın yararlı olacağını söyledi. Tuncer, "Bu egzersizi uygularken, içinizden 4'e kadar sayın ve burnunuzdan nefes alın. Sonra aldığınız nefesinizi tutun, 7'ye kadar sayın ve 8'e kadar sayarken ağzınızdan yavaş yavaş nefesinizi verin. Bunu 7 set halinde yaptığınızda rahatladığınızı ve kaygınızın azaldığını görebilirsiniz. Kendinizi kaygılı hissettiğiniz zaman yürüyüş yapmak da yararlı olacaktır" dedi.

Deneme sınavları sadece alınan puan üzerinden değerlendirilmemeli

Tuncer, deneme sınavlarını sadece alınan puan üzerinden değerlendirmenin yanlış bir davranış olduğunu söyleyerek, "Her deneme sınavında ders, konu analizi yaparak eksik bilgilerinizi tespit edin. Günde bir tane, gerçek sınav saatinde, sınav şartlarında deneme çözmeniz faydalı olacaktır. Eksik bilgileriniz olabilir. Bu oldukça normaldir. Paniğe kapılmayın, endişelenmeyin motivasyonunuzu sürdürerek, ders çalışmaya devam edin. Deneme sınavlarında belli bir konuda yanlışlarınız fazla ise kısaca o konuyu tekrar edip, denemelere devam edin. Sınava hazırlanma sürecinde ve sınav performansınızda mükemmel olamayacağınızı ve hatalarınızın olacağını kabul edin" sözlerine ekledi.

Tuncer son olarak kaygı, stres ve paniğin bellek kapasitesini düşüreceğini söyledi ve sosyal medya gibi zihni meşgul edecek her türlü uygulamadan uzak kalınması gerektiğini vurguladı.

İHA