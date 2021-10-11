Engelli araçları şarj istasyonları yenilendi





Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen arızaları onarılan şarj istasyonları Gebzeli vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor. Akülü engelli aracını, yenilenen şarj istasyonlarında şarj eden Aynur Günel isimli vatandaş duyarlılığından ötürü Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve ekibine teşekkür etti. İlçe genelinde 12 farklı noktada konuşlandırılan şarj istasyonlarında aracını en kısa sürede şarj edebildiğini ifade eden Aynur Günel, “Gebze Belediyesi, bizim için önem arz eden şarj istasyonlarını yenileyerek bizlerin şehir içerisinde kesintisiz dolaşımına imkân sağlıyor. Sayın başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.





