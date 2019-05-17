Engelliler terhis oldu

Bahriyeli üniforması giyerek bir gün askerlik yapan engelliler için Gölcük Deniz Ana Üssü'nde yemin töreni düzenlendi.

Üs Komutanı Tuğamiral Yavuz Kılıç, törende yaptığı konuşmada, 10-16 Engelliler Haftası kapsamında engelleri nedeniyle askerlik yapmayan gençlerin bir günlüğüne üniforma giyeceklerini ve her Türk vatandaşı gibi askerlik gururunu tadacaklarını söyledi.

Bugün yemin edecek engelli gençlerin kutsal vatandaşlık görevlerini yerine getireceklerini belirten Kılıç, "Askerlik yemin törenine üniformalarınızı giyerek ve kısa sürede selam verme eğitimini alarak hazırlandınız. Biraz sonra bayrağa ve silaha el basarak yemin edeceksiniz. Bu yemin ile ülkenize ve milletinize olan bağımlılığınızı bir kez daha göstermiş olacaksınız." diye konuştu.

Kılıç, anne ve babaların evlatlarını silahlı kuvvetlerin saflarına bir bayram coşkusuyla göndermesinin "asker millet" kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil ettiğini vurgulayarak, bu örneğin dünya sahnesinde sonsuza kadar yer alacak Türk milletinin en büyük güvencesi olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından bahriyeli üniforması giyen 17 engelli, askerlik yemini etti.

Yemin töreninin ardından terhis belgelerini alan engelli gençler, Tuğamiral Kılıç ile hatıra fotoğrafı çektirdi.