Fen İşlerinden asfalt ve parke çalışması

18 Kasım 2020 Çarşamba 11:46
Gebze’nin dört bir yanında belirlenen program dahilinde çalışmalarına hız veren Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kadıllı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde asfalt serim çalışması, 3802 sokakta kazı reglaj iyileştirme çalışması, 3803 sokak ve bağlantılarında parke yol çalışmasını tamamladı. Fen işleri ekipleri ayrıca Tavşanlı Mahallesi’nde 4552 sokakta parke bordur çalışması, 4552 sokakta ise parke yol çalışması gerçekleştirdi. Fen işleri müdürlüğü yetkilileri çalışmaların Gebze’nin mahallelerinde devam edeceğini bildirdi.
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