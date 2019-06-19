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Fiyakalı şölen!

Gebze’nin gözde yaşam alanlarından Fiyaka, 7. Geleneksel Yaz Şöleni’nde bir araya geldi.

Fiyakalı şölen!

19 Haziran 2019 Çarşamba 09:44

 Fiyaka Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Demirtaş’ın, sitenin kuruluşundan itibaren organize ettiği ‘Yaza Merhaba Şöleni’ bu yıl 7. Kez site sakinlerini buluşturdu. Yağmurlu havaya rağmen Fiyakalılar bir araya geldi, mangal keyfi yaptı, çeşitli etkinliklerle güzel bir gece geçirerek, yaz sezonunu resmen başlatmış oldular.

YAĞMUR ENGEL OLAMADI
Kuruluşunda bir takım sıkıntılar olsa da, Muhammet Demirtaş ve Yönetici arkadaşları evlerine sahip çıkarak, Gebze Tatlıkuyu’da en seçkin yaşam alanlarından birisini oluşturdular. Kaliteli yaşamın adreslerinden olan Fiyaka Sitesi, 7 yıldır yazı özel bir geceyle karşılıyor. Mangal partisi, eğlenceli etkinliklerle yapılan şölen, bu yıl 7. Kez site sakinlerini bir araya getirdi. Geçtiğimiz Cumartesi günü yapılan gece, bu yıl yağmurlu havaya denk gelmesine rağmen Fiyakalı Aileler, bu şöleni es geçmedi. Birlikte yemek yiyip, hep beraber eğlenerek, yaz sezonunu açtılar.

KEYİFLİ VE BOL EĞLENCELİ BİR YAZ
Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Demirtaş, site sakinlerine şölenlerine katıldıkları için teşekkür ederek, “Bu etkinlik artık bizim için bir gelenek oldu. Bu yıl özellikle Darıcımızı olumsuz etkileyen sağanakların olduğu güne denk gelmiş olması biraz talihsizlik oldu ama yinede site sakinlerimizle birlikte özel bir gece yaşadık. Sitemizde bu şölenle birlikte yaz sezonu başlamıştır. Tüm site sakinlerimize keyifli ve bol eğlenceli bir yaz dönemi diliyorum” şeklinde konuştu.


AA
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