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GEBZEDE CAMA HAYAT VEREN KADINLAR (videolu haber)

Gebze Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bir süre önce kurulan cam işleme kursuna kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Kurs, 12 kursiyerle derslerine başladı. Kurs Öğreticisi Gönül Kocamaz, ücretsiz kursa ilginin yoğun olmasından dolayı haftanın her günü farklı gruplara eğitim verdiklerini ve kayıtların hala devam ettiğini söyledi.

GEBZEDE CAMA HAYAT VEREN KADINLAR (videolu haber)

12 Aralık 2022 Pazartesi 14:05

 


GEBZE’DE BIR ILKI GERÇEKLEŞTIRDI


Gebze’de bir ilki gerçekleştirerek kurs açtıklarını ve bundan dolayı mutlu olduğunu söyleyen Kocamaz, "Halk Eğitim Müdürlüğü’nün desteğiyle Gebze’de bir cam kursu vermeye başladık. Renkli murono camlarını 1200 derecede eriterek boncuk ve obje haline getiriyoruz. Kursumuz hayatın rutin telaşesenin içinde bir es vermek için aynı ev sıcaklığında bir ortamda kendi takılarını objelerini yaparak mutlu olan insanlar içindir . Kursumuz sadece hanımlar için değil beylere de açıktır .Ayrıca meslek edindirme kursudur. Ayrıyetten Kocamaz buraya gelen öğrencilerine sadece sanat değil terapi gördüklerini de ifade etti. Hediyelik eşya, obje, cam küçük objeler, bileklik, kolye, küpeleri takı haline getiriyoruz. Isı aralığı düşük olan, çabuk eriyen camlarla çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda farklı cam teknikleri ile çeşitli sanatsal objeler de yapacağız" dedi." Kursiyerlerimiz kurs sonrasında da atölye imkanlarından faydalanarak yaptıkları malzemeleri ve tasarladıkları takıları satarak aile bütçesine de katkıda bulunabiliyorlar. Gebze Halk Eğitim Merkezi sayesinde insanlara bu sanatı yeniden aşılamayı amaçlıyoruz" dedi.
Kursiyerler ise hem meslek öğrendiklerini hem de stres attıklarını, çok güzel arkadaşlıklar edindiklerini belirtti.

Bilgi ve kayıt olmak için gebze halk eğitim merkezine başvuruda bulunabilirler. Yapılan objeleri görmek için gebze halk eğitim instagram adresi gebze_hem_cam ve hocamızın kendi gonulsmurano adreslerini takip edebilirsiniz. Kayıt için gebze halk eğitim müdürlüğüne başvuruda bulunabilirsiniz.

















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Anahtar Kelimeler
Cam SanatıGebzeKocaeliHalk Eğitim
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