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Gebze’de Hafta Sonu Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği

Dünya Yürüyüş Günü Gebze’de düzenlenecek programla kutlanacak.

Gebze'de Hafta Sonu Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği

01 Ekim 2021 Cuma 10:39

 

 3-4 Ekim tarihlerinde kutlanan Dünya Yürüyüş Günü’nde Gebze Belediyesi tarafından bir sabah programı düzenlenecek. 2 Ekim Cumartesi günü saat 07:00’de Gebze Belediyesi’nin Gaziler Dağı’nda bulunan Atlı Eğitim Merkezi’nde ‘Spor iyileştirir’ sloganıyla düzenlenecek yürüyüş sonrasında katılımcılara çay ve simit ikramında bulunulacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,  2 Ekim Cumartesi günü saat 07:00’de düzenlenecek yürüyüşe tüm Gebzeli hemşerilerini davet etti. 

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