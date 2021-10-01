Gebze’de Hafta Sonu Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği





3-4 Ekim tarihlerinde kutlanan Dünya Yürüyüş Günü’nde Gebze Belediyesi tarafından bir sabah programı düzenlenecek. 2 Ekim Cumartesi günü saat 07:00’de Gebze Belediyesi’nin Gaziler Dağı’nda bulunan Atlı Eğitim Merkezi’nde ‘Spor iyileştirir’ sloganıyla düzenlenecek yürüyüş sonrasında katılımcılara çay ve simit ikramında bulunulacak. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2 Ekim Cumartesi günü saat 07:00’de düzenlenecek yürüyüşe tüm Gebzeli hemşerilerini davet etti.