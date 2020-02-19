banner462
YAŞAM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı

Gebze'de kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

19 Şubat 2020 Çarşamba 14:14

 

Alınan bilgiye göre, Güzeller Mahallesi'nde İbrahim K. yönetimindeki 41 D 9723 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Ömer A'ın (40) kullandığı 41 YS 313 plakalı otomobil, Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi girişindeki trafik ışıklarında çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü ile yanında bulunan Zehra A, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeHaberKazaYaralı
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gölcük'te vatandaş talep etti, çevre düzenlemesi yapıldı Gölcük'te vatandaş talep etti, çevre düzenlemesi...
Deprem korkusu uyku bozukluğuna neden oluyor Deprem korkusu uyku bozukluğuna neden oluyor
Geleceğin yıldızları bu tesisten çıkacak Geleceğin yıldızları bu tesisten çıkacak
Engelliler ve kronik hastalığı bulunanlar kayıt altında Engelliler ve kronik hastalığı bulunanlar kayıt...
Korsan taşımacılığa Kocaeli’de geçit yok Korsan taşımacılığa Kocaeli’de geçit yok
Kartepe'de kardan gemi Kartepe'de kardan gemi
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Gölcük'te vatandaş talep etti, çevre düzenlemesi...
Vatandaşlardan gelen talep üzerine Gölcük Değirmendere Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan dere etrafında...

Haberi Oku